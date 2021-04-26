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В Самаре открывается Ботанический сад

26 апреля 2021 09:48
114
В Самаре открывается Ботанический сад

Ботанический сад в Самаре с понедельника 26 апреля возобновляет прием посетителей. Жители города снова могут свободно гулять по территории, платить за вход в дендрарий не нужно.

Как и раньше, Ботсад будет открыт только по будням. В понедельник, вторник, четверг и пятницу его можно посетить с 10:00 до 19:00, а в среду - с 14:00 до 19:00. В 19:00 ворота сада закрываются, и посетителям необходимо покинуть территорию.

Самарский Ботанический сад - памятник природы, особо охраняемая территория и подразделение Самарского национального исследовательского университета. Это научная площадка для изучения флоры и сохранения различных видов растений. Там можно передвигаться только по специальным дорожкам, запрещено выходить на траву, заниматься спортом, кататься на велосипедах, роликах и т.д. Категорически запрещено разводить в Ботсаду костры, купаться в прудах, курить и распивать спиртное, оставлять мусор, выгуливать животных, срывать и ломать растения, пишет Самру.ру.

Теги: ботанический сад В центре внимания график работы

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