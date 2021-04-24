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Ботанический сад Самарского университета 26 апреля откроется для посетителей

24 апреля 2021 13:28
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Ботанический сад Самарского университета 26 апреля откроется для посетителей

Ботанический сад Самарского университета 26 апреля откроется для посетителей, сообщили в пресс-службе вуза. Вход и выход из него осуществляются по-прежнему только через главный вход, расположенный на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля.

На сайте Самарского университета опубликован режим работы Ботанического сада. Свободное посещение дендрария возможно в понедельник, вторник, четверг и пятницу с 10:00 до 19:00. В среду - с 14:00 до 19:00.

Возможно проведение фотосессий и экскурсий для организованных групп от 10 человек в оранжерее по предварительной записи по телефону в Самаре 8(846)222-92-41.

В 19:00 ворота Ботанического сада закрываются, необходимо до этого времени заблаговременно покинуть его территорию, пишет Сова.инфо.
 

Теги: ботанический сад В центре внимания

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