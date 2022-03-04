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В Самаре открылся опорный центр Национального киберполигона

4 марта 2022 11:43
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В Самаре открылся опорный центр Национального киберполигона

Подведомственный Минцифры России Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики открыл опорный центр Национального киберполигона.

С этого момента опорный центр университета становится частью Национального киберполигона, который разворачивается по всей стране в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика», сообщает Минцифры.

«В текущей ситуации для нас особенно важно оперативно обучать специалистов компетенциям, обеспечивающим кибербезопасность страны. Созданный в Самаре опорный центр стал уже седьмой точкой присутствия Национального киберполигона. Благодаря ему не только студенты, а также сотрудники региональных ИТ-компаний смогут отрабатывать практические навыки защиты от киберугроз. В 2022 году в России появится еще два новых опорных центра Национального киберполигона – в Санкт-Петербурге и Оренбургской области», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Основная задача киберполигона:

  • - подготовка высококвалифицированных кадров в сфере кибербезопасности;
  • - ликвидация потенциальных кибератак;
  • - реализация инновационных IT-проектов;
  • - развитие искусственного интеллекта в контексте информационной безопасности и т.д.

Новый полигон оснащен современной инфраструктурой и позволяет проводить масштабные отраслевые и межотраслевые учения для отработки навыков противодействия компьютерным атакам, воссоздавая кибератаки, максимально близкие к реальным.

Открытие киберполигона в ПГУТИ позволит всему региону реализовывать стратегические задачи по подготовке и переподготовке кадров в сфере информационной безопасности, проводить тестирования программных продуктов на стадии разработки или бета-тестирования для выявления уязвимостей в программном коде.

«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики – третий вуз, подведомственный Минцифры России, на базе которого открылся киберполигон. В настоящее время все развернутые полигоны успешно функционируют и готовы к реализации задач по подготовке кадров в сфере информационной безопасности. На площадке киберполигона специалисты в области информационной безопасности смогут отрабатывать  реальные кейсы по отражению кибератак, научатся работать с современными средствами защиты информации. Минцифры планирует и в дальнейшем расширять масштабы киберполигона и, соответственно, проводимых на его базе мероприятий, повышать квалификацию профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений, проводить исследовательские работы в сфере кибербезопасности», — отметил директор Департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры России Антон Привезенцев.

По словам заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константина Преснякова, на сегодняшний день одной из главных задач является обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, а также создание эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от киберугроз.

«Для достижения этих целей, в первую очередь, необходимы высококвалифицированные кадры. И открытие опорного центра Национального киберполигона в ПГУТИ как раз позволит Самарской области реализовывать стратегические задачи по подготовке и переподготовке кадров в сфере информационной безопасности. Сегодня важно уметь работать с современными средствами защиты информации, уметь отражать и предупреждать кибератаки. Киберполигон на базе ПГУТИ – это возможность дать студентам реальные знания по отражению кибератак и их вовлечение в практические процессы», — уточнил Константин Пресняков.

Киберполигон ПГУТИ создан с участием экспертов университета и национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности «Ростелеком-Солар», дочерней компании «Ростелекома».

 

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