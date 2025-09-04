Я нашел ошибку
Главные новости:
В ближайший час с сохранением ночью 5 сентября.
В Самарской области ожидается гроза и усиление ветра
С 15 сентября по 10 октября.
«Zдай бумагу – помоги СВОим»: в Самаре пройдет Всероссийский экомарафон «Переработка»
Среди вопросов, с которыми обратились жители, – благоустройство дворовых и общественных пространств, содержание многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, а также личные земельные и имущественные вопросы.
Глава Октябрьского района Самары провел прием граждан
В границах самарских улиц Невская, Молодогвардейская и Первомайская.
В Самарском политехе спроектировали архитектурно-ландшафтный комплекс в Октябрьском районе Самары
По итогам всего дистанционного этапа конкурса определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах.
До окончания регистрации на конкурс «Это у нас семейное» осталось 10 дней
Ровно через 200 лет после ее изобретения. 
В Самаре открыли первый в мире памятник кухонной газовой плите
В декабре прошлого года мальчик обнаружен без сознания и присмотра воспитателей в помещении учреждения.
Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании мальчика в детсаду Самары
По завершении обхода состоялся комиссионный приём осуждённых.
Начальник УФСИН СО и заместитель прокурора региона посетили Областную соматическую больницу УФСИН СО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.85
0.26
EUR 94.25
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре открыли первый в мире памятник кухонной газовой плите

4 сентября 2025 15:57
144
Ровно через 200 лет после ее изобретения. 

Инициаторами появления скульптурной композиции стали ветераны Средневолжской газовой компании - СВГК. Установка памятника приурочена к 80-летию треста «Куйбышевгоргаз», 75-летию начала газификации жилых домов в Самаре (тогда еще г. Куйбышеве) и празднованию Дня работника нефтяной и газовой промышленности, сообщает пресс-служба СВГК.  

Художественная идея скульптурной композиции была сформирована на основе творческих предложений, поступивших в Средневолжскую газовую компанию от самарцев, участвовавших в открытом конкурсе. 
Скульптура изображает бабушку и внучку, которые собираются варить пельмени на газовой плите. За этим процессом с живым интересом наблюдает маленькая собачка.  Автором скульптурной группы стал Карэн Саркисов.  Самарцам хорошо известны его работы, среди которых памятники основателю города князю Григорию Засекину и городскому главе Петру Алабину. 

«Мне сразу понравилась идея передать в бронзе тепло и уют домашнего очага. И напомнить людям, какой большой труд стоит за таким привычным для нас предметом быта как газовая плита» - говорит Карэн Саркисов.  

Первый памятник газовой плите выполнен в стиле советской реалистической парковой скульптуры и установлен на одной из главных аллей самарского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Скульптура воздвигнута без привлечения бюджетных средств. 

В церемонии открытия скульптурной композиции приняли участие ветераны газовой отрасли, заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ольга Шибанова, генеральный директор «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин, заместители генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз Самара» Данил Поваров и Алексей Анфимов, председатель думы города Самара Алексей Дёгтев и глава Промышленного района Самары Иван Сухарев. 

Интересный факт
Кухонная газовая плита появилась на свет ровно 200 лет назад благодаря истории любви. В 1825 году англичанин Джеймс Шарп придумал газовую плиту для своей жены, которая мучилась, выгребая золу из печи. Поначалу кухонные плиты были предметом роскоши. Газ для них добывался путём нагревания каменного угля или нефти. И лишь во второй половине XX века газовые плиты получили широкое распространение в мире вместе с развитием технологий добычи и транспортировки природного газа.

 

Фото предоставлено пресс-службой СВГК

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Среди вопросов, с которыми обратились жители, – благоустройство дворовых и общественных пространств, содержание многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий, а также личные земельные и имущественные вопросы.
04 сентября 2025, 16:24
Глава Октябрьского района Самары провел прием граждан
Среди вопросов, с которыми обратились жители, – благоустройство дворовых и общественных пространств, содержание многоквартирных домов и прилегающих к ним... Общество
14
В границах самарских улиц Невская, Молодогвардейская и Первомайская.
04 сентября 2025, 16:17
В Самарском политехе спроектировали архитектурно-ландшафтный комплекс в Октябрьском районе Самары
В границах самарских улиц Невская, Молодогвардейская и Первомайская. Образование
58
В декабре прошлого года мальчик обнаружен без сознания и присмотра воспитателей в помещении учреждения.
04 сентября 2025, 15:43
Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о травмировании мальчика в детсаду Самары
В декабре прошлого года мальчик обнаружен без сознания и присмотра воспитателей в помещении учреждения. Закон
92
В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
199
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
430
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
492
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
505
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
403
Весь список