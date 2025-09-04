В Самаре открыли первый в мире памятник кухонной газовой плите

144

Инициаторами появления скульптурной композиции стали ветераны Средневолжской газовой компании - СВГК. Установка памятника приурочена к 80-летию треста «Куйбышевгоргаз», 75-летию начала газификации жилых домов в Самаре (тогда еще г. Куйбышеве) и празднованию Дня работника нефтяной и газовой промышленности, сообщает пресс-служба СВГК.

Художественная идея скульптурной композиции была сформирована на основе творческих предложений, поступивших в Средневолжскую газовую компанию от самарцев, участвовавших в открытом конкурсе.

Скульптура изображает бабушку и внучку, которые собираются варить пельмени на газовой плите. За этим процессом с живым интересом наблюдает маленькая собачка. Автором скульптурной группы стал Карэн Саркисов. Самарцам хорошо известны его работы, среди которых памятники основателю города князю Григорию Засекину и городскому главе Петру Алабину.

«Мне сразу понравилась идея передать в бронзе тепло и уют домашнего очага. И напомнить людям, какой большой труд стоит за таким привычным для нас предметом быта как газовая плита» - говорит Карэн Саркисов.

Первый памятник газовой плите выполнен в стиле советской реалистической парковой скульптуры и установлен на одной из главных аллей самарского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Скульптура воздвигнута без привлечения бюджетных средств.

В церемонии открытия скульптурной композиции приняли участие ветераны газовой отрасли, заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ольга Шибанова, генеральный директор «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин, заместители генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз Самара» Данил Поваров и Алексей Анфимов, председатель думы города Самара Алексей Дёгтев и глава Промышленного района Самары Иван Сухарев.

Интересный факт

Кухонная газовая плита появилась на свет ровно 200 лет назад благодаря истории любви. В 1825 году англичанин Джеймс Шарп придумал газовую плиту для своей жены, которая мучилась, выгребая золу из печи. Поначалу кухонные плиты были предметом роскоши. Газ для них добывался путём нагревания каменного угля или нефти. И лишь во второй половине XX века газовые плиты получили широкое распространение в мире вместе с развитием технологий добычи и транспортировки природного газа.

Фото предоставлено пресс-службой СВГК