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В Самаре открылась профориентационная выставка-квест для школьников «Лаборатория будущего»

19 сентября 2024 15:27
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Выставка знакомит школьников с устройством современного рынка труда и системе профессионального образования и суммарно охватывая более 90% рынка профессий нашей страны.

В Самаре открылась профориентационная выставка-квест для школьников «Лаборатория будущего»

В Самаре стартовал новый этап Всероссийского проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее» национального проекта «Образование». В рамках масштабного федерального проекта в Историческом парке «Россия — Моя история» в мультимедийном формате развернулась выставка-квест «Лаборатория будущего». До конца года ее участниками станут около 8 тысяч учащихся общеобразовательных учреждений.

Используя возможности интерактивного Исторического парка на выставке «Лаборатория будущего», школьники смогут в привычном для них игровом и познавательном формате при помощи симуляторов и мультимедийных технологий открыть для себя более 400 востребованных в сегменте российского рынка профессий. Выставка знакомит школьников с устройством современного рынка труда и системе профессионального образования и суммарно охватывая более 90% рынка профессий нашей страны.

Кроме того, в рамках выставки, школьники участвуют в профессиональной пробе – социальное предпринимательство: в чем его роль в современном обществе, чем оно отличается от благотворительности и от классического предпринимательства, и почему именно оно будет востребовано в будущем? На эти вопросы, а также примерить роль социально ответственного бизнеса поможет профессиональная проба.

Обучающиеся  6-11 классов общеобразовательных организаций Самарской области смогут принять участие в проекте на цифровой платформе https://bvbinfo.ru/. Зарегистрированным на платформе обучающимся 6-11 классов, их родителям и учителям доступны интерактивные тематические онлайн-уроки, виртуальные пробы, профориентационная диагностика, курсы и др. Также в ходе проекта можно пройти профориентационные пробы на базе ведущих профессиональных образовательных организаций.

Напомним, что Исторический парк «Россия — Моя история» является площадкой масштабного профориентационного проекта в Самарской области с 2021 года. За это время «Лабораторию будущего» посетили: в 2021 году – 2800 обучающихся, в 2022 году - 4950, в 2023 году – 9600. Местом проведения интерактивной выставки-тестирования «Лаборатория будущего» во время каждого учебного года становится одна из мультимедийных экспозиций. Методисты Исторического парка выполняют роль тьюторов проекта.

 

Фото:  пресс-служба Исторического парка Самары

Теги: Самара

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