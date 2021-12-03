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В Самаре открылась городская «Елка желаний»

3 декабря 2021 14:47
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Акция продлится до 30 декабря.

Предновогодняя благотворительная акция проводится в Самаре 15 раз. Ежегодно в рамках акции жители города дарят подарки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Ребята загадывают желания и записывают их на карточках, которыми украшается новогодняя елка в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации Самары.

Всего в исполнении желаний детей за годы проведения акции приняли участие более 40 тысяч горожан, осчастливив более 10 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Исполнить новогоднее желание ребенка может любой житель города. Для этого нужно прийти в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации Самары по адресу ул. Куйбышева, 44, снять с «Ёлки желаний» открытку и передать подарок для ребенка.

В этом году формат вручения подарков детям изменится. Учитывая неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку доступ в детские учреждения ограничен. Поэтому подарок необходимо будет передать администрации учреждения для дальнейшего вручения ребенку.  

Акция продлится до 30 декабря.

Время работы: понедельник-четверг 8.30-17.30, пятница 8.30-16.30. Суббота, воскресенье – нерабочие дни.

Дополнительная информация по телефону: 332-07-64.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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