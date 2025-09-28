В Самаре откроется еще одна современная библиотека

188

В 2025 году завершится капитальный ремонт библиотеки — филиала № 13 «Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы» на улице Авроры, 201.

После завершения ремонтных работ библиотека будет оснащена современным оборудованием: разноформатными стеллажами для книг, выставочными стойками, эргономичной дизайнерской мебелью — столами, стульями, креслами, диванами и пуфами, а также новой компьютерной техникой. Помимо этого, закупят тысячи книг для детей и взрослых.

После открытия, которое запланировано на 2026 год, библиотека №13, как и раньше, будет библиотекой семейного формата, но с добавлением современных трендов и будет учитывать интересы всех категорий читателей.

Тут появится детская картинная галерея, детская зона для чтения, читальный зал с компьютерами и удобными мобильными столами, зал для мероприятий с мультимедийной техникой, комфортная зона для уединенного чтения у панорамных окон. Здесь будут проводить мастер-классы, лектории, семинары и занятия для детей. При планировании внутренних помещений проектировщики ориентировались на ведущие российские практики.

В здании библиотеки отремонтируют крышу, заменят все внутренние коммуникации, в том числе канализацию, отопление и электрику, обновить фасад, полностью выполнить чистовую отделку внутренних помещений, сделать помещения и входы в него удобными для маломобильных граждан.

Фото: минкульт СО