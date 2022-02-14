В Самаре около магазина Икея произошло страшное ДТП

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В воскресенье, 13 февраля 2022 года, на трассе М-5 около магазина Икея произошло страшное ДТП.

Как рассказывают свидетели, легковая машина врезалась в стоячий грузовик. Автомобиль превратился в груду металла. Как пишут к комментариях, водитель сидел весь в крови, и по словам очевидцев был жив, а вот пассажир погиб.

"Водитель живой, пассажира не успели спасти, скорая ехала 15 мин, легковая врезалась в стоящий грузовик, пассажиру оторвало ногу, и сломана ключица скончался по приезду скорой", - написано в социальный сетях.

Правоохранительные органы сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет ГТРК Самара.

Фото: ДТП Самара | Тольятти/Раиль Хаматшин