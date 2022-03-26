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В Самаре ограничили доступ к усадьбе купца Полуэктова

26 марта 2022 10:27
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В Самаре ограничили доступ к усадьбе купца Полуэктова

Житель Самары пожаловался в прокуратуру на ограничение доступа к одному из объектов культурного наследия регионального значения. Речь идёт об «Усадьбе купца О.А. Полуэктова» на улице Рабочей, 16.

"Проверка подтвердила данный факт. В проходной арке установили ворота, которые не предусмотрены проектной документацией", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сей факт является нарушением федерального законодательства о доступности памятников истории и культуры.

Прокуроры внесли представление руководителю организации, которая занимается обслуживанием дома. Они потребовали демонтировать ворота и открыть доступ к памятнику архитектуры пишет ГТРК Самара.

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