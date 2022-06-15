В Самаре официально стартовал пляжный сезон

Я нашел ошибку
Главные новости:
Причиной массовой драки в самарском ТЦ Гудок стала попытка украсть 5 флаконов духов
Причиной массовой драки в самарском ТЦ Гудок стала попытка украсть 5 флаконов духов
Самарские детские хирурги спасли новорождённого спустя 3 дня после его появления на свет
Самарские детские хирурги спасли новорождённого спустя 3 дня после его появления на свет
В Тольятти состоялись Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту
В Тольятти состоялись Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту
Онлайн‑акция «Свеча памяти» приглашает жителей Самарской области к участию
Онлайн‑акция «Свеча памяти» приглашает жителей Самарской области к участию
Россия не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры
Россия не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры
В Самаре завершился первый фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ».
В Самаре завершился первый фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
В ВОЗ планируют переименовать вирус оспы обезьян
В ВОЗ планируют переименовать вирус оспы обезьян
Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню медицинского работника
Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу ко Дню медицинского работника
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.09
-0.69
EUR 59.25
-1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
С 20 по 26 июня в театре «Дилижанс» пройдёт XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции»
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре официально стартовал пляжный сезон

15 июня 2022 12:02
112
В Самаре официально открыли пляжный сезон

В среду, 15 июня, в Самаре дали старт официальному пляжному сезону. 

Традиционно для купания отвели 8 площадок:

  • пляж Красноглинского района;
  • пляж у санатория «Можайский»;
  • пляж в районе Барбошиной поляны;
  • пляж под спуском по улице Советской Армии;
  • пляж в районе Загородного парка;
  • IV очередь набережной (от улицы Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);
  • II очередь набережной (от улицы Маяковского до бывшего завода «КинАп»);
  • I очередь набережной (от улицы Ленинградской до улицы Вилоновской).

    На пляжах уже работают спасательные посты, установили оборудование. Ежедневно 44 спасателя будут нести дежурство на 14 постах. Посты укомплектуют всем необходимым имуществом, в числе которого — круги, спасательные концы Александрова, — сообщили в мэрии Самары. Спасательный конец Александрова — средство для оказания помощи утопающим. Представляет собой плавучий тонкий корабельный трос, обычно из полипропилена, длиной около 30 м, с петлей диаметром около 40 см и двумя поплавками яркого-оранжевого цвета, пишет 63.ру.

    Погода для пляжного отдыха благоприятная: синоптики прогнозируют жару до 30 градусов. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
15 июня 2022  10:17
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
139
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
15 июня 2022  09:37
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
166
Также в рамках акции проходит конкурс на создание логотипа областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО».
13 июня 2022  17:43
В регионе проходит физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО»
722
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль
12 июня 2022  21:22
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
831
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
12 июня 2022  11:07
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
1114
Весь список