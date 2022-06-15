В Самаре официально стартовал пляжный сезон

На пляжах уже работают спасательные посты, установили оборудование. Ежедневно 44 спасателя будут нести дежурство на 14 постах. Посты укомплектуют всем необходимым имуществом, в числе которого — круги, спасательные концы Александрова, — сообщили в мэрии Самары. Спасательный конец Александрова — средство для оказания помощи утопающим. Представляет собой плавучий тонкий корабельный трос, обычно из полипропилена, длиной около 30 м, с петлей диаметром около 40 см и двумя поплавками яркого-оранжевого цвета, пишет 63.ру.

Погода для пляжного отдыха благоприятная: синоптики прогнозируют жару до 30 градусов.