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В Самаре очередная встреча лектория Музея Эльдара Рязанова «Феномены кино»

23 июня 2025 09:36
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В Самаре очередная встреча лектория Музея Эльдара Рязанова «Феномены кино»

28 июня (суббота) в 16.00 пройдет очередная встреча лектория Музея Эльдара Рязанова «Феномены кино». Приглашенные гости – историк кино, научный редактор Киноартели 1895 Наталья Рябчикова и историк кино и анимации, издатель, главный редактор Киноартели 1895 Станислав Дединский. В рамках творческой встречи гости увидят перформативную читку «Будет июльский дождь» (12+).
Авторы книги «Товарищ редактор. Зоя Богуславская и кино оттепели» (12+) и сборника «Июльский дождь. Путеводитель. Коллекционное издание» (12+) Рябчикова и Дединский представят свое исследование «тайной истории» советского кино 1960-х и расскажут о закулисных сражениях за культовые фильмы, такие, как «Андрей Рублев» (1966, 16+), «До свидания, мальчики!» (1964, 6+), «Трамвай в другие города» (1962, 16+), «Доктор Вера» (1967, 16+) и другие.
В завершении вечера пройдет перформативная читка «Будет июльский дождь» (12+) от студентов Самарского государственного института культуры под руководством преподавателя кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Виктории Тиминовой. Представление позволит посетителям окунуться в предысторию и атмосферу создания фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь» (1966, 0+).
На основе фрагментов разных вариантов сценария, стенограмм обсуждений, производственных документов и отрывков из воспоминаний юные актеры расскажут, как возник замысел фильма, как он менялся в процессе написания и утверждения сценария, какие идеи казались опасными начальству и коллегам, а какие вызывали восторг. Их героями будут авторы сценария Анатолий Гребнев и Марлен Хуциев, редакторы творческого объединения киностудии «Мосфильм» и Госкино, а также персонажи из фильма – Лена, Володя, Женя, Алик и Владик.
После читки посетители смогут задать вопросы авторам сборника «Июльский дождь. Путеводитель. Коллекционное издание» (12+) – Наталье Рябчиковой и Станиславу Дединскому.
Место встречи – Музей-галерея «Заварка» (ул. Самарская, 207а)
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cMiykx

Также напоминаем, что в субботу, 28 июня, в 11.00 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет экскурсия по выставке «Будь готов!» (12+) и мастер-класс «Сделай сам» (6+).
На экскурсии посетители увидят лучшие образцы детского кино и литературы второй половины 1930-х – первой половины 1940-х годов, а также услышат рассказ о том, какими были пионеры накануне и во время войны, что лежало в основе их ценностей, каким был их мир детства. Затем участники познакомятся с одной из самых популярных рубрик детского журнала «Мурзилка» – «Самоделки от Мурзилки». С помощью бумажных моделей для сборки, каждый сможет сделать свои уникальные игрушки на различную тематику.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cMqrVx

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