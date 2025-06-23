В Самаре очередная встреча лектория Музея Эльдара Рязанова «Феномены кино»

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28 июня (суббота) в 16.00 пройдет очередная встреча лектория Музея Эльдара Рязанова «Феномены кино». Приглашенные гости – историк кино, научный редактор Киноартели 1895 Наталья Рябчикова и историк кино и анимации, издатель, главный редактор Киноартели 1895 Станислав Дединский. В рамках творческой встречи гости увидят перформативную читку «Будет июльский дождь» (12+).

Авторы книги «Товарищ редактор. Зоя Богуславская и кино оттепели» (12+) и сборника «Июльский дождь. Путеводитель. Коллекционное издание» (12+) Рябчикова и Дединский представят свое исследование «тайной истории» советского кино 1960-х и расскажут о закулисных сражениях за культовые фильмы, такие, как «Андрей Рублев» (1966, 16+), «До свидания, мальчики!» (1964, 6+), «Трамвай в другие города» (1962, 16+), «Доктор Вера» (1967, 16+) и другие.

В завершении вечера пройдет перформативная читка «Будет июльский дождь» (12+) от студентов Самарского государственного института культуры под руководством преподавателя кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Виктории Тиминовой. Представление позволит посетителям окунуться в предысторию и атмосферу создания фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь» (1966, 0+).

На основе фрагментов разных вариантов сценария, стенограмм обсуждений, производственных документов и отрывков из воспоминаний юные актеры расскажут, как возник замысел фильма, как он менялся в процессе написания и утверждения сценария, какие идеи казались опасными начальству и коллегам, а какие вызывали восторг. Их героями будут авторы сценария Анатолий Гребнев и Марлен Хуциев, редакторы творческого объединения киностудии «Мосфильм» и Госкино, а также персонажи из фильма – Лена, Володя, Женя, Алик и Владик.

После читки посетители смогут задать вопросы авторам сборника «Июльский дождь. Путеводитель. Коллекционное издание» (12+) – Наталье Рябчиковой и Станиславу Дединскому.

Место встречи – Музей-галерея «Заварка» (ул. Самарская, 207а)

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cMiykx