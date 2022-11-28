В Самаре обсудят разработку новых российских беспилотников

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29 ноября Самара станет местом проведения всероссийской конференции «Разумные от народа», посвященной обмену опытом и идеями по созданию беспилотных летательных аппаратов. Такие мероприятия проводятся сразу в 4 крупных городах России – Омске, Самаре, Томске и Ульяновске. Организатором выступает отечественная компания «Транспорт будущего», разрабатывающая на своей научно-производственной площадке в Белгородской области беспилотники проекта Hi-Fly.

В мероприятии примут участие: заместитель генерального конструктора по научной работе АО «РКЦ «Прогресс» Максим Борисов, директор центра беспилотных систем Самарского университета сопредседатель комитета беспилотных систем и технологий в Самарского НОЦ Давид Овакимян, представители Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, представители регионального ДОСААФ и аэродрома Бобровка, любители и профессионалы в сфере авиации и авиастроения.

Важной частью конференции станет награждение авторов лучших технических идей, победителей открытого конкурса, проводимого разработчиками БПЛА Hi-Fly. Лучших из них ждут денежные призы и возможность по приглашению организаторов побывать на предприятии «Транспорт будущего».

Место проведения: Ледовый дворец спорта, улица Молодогвардейская, 222

Дата проведения: 29.11.2022 года

Время проведения: 19:00

Подробности на сайте конференции - https://event.hi-fly.ru/

Добавим, что серия конференций проходит в Омске, Томске, Самаре и Ульяновске в ноябре-декабре. Цикл завершится слетом авиамоделистов на площадке разработчика Hi-Fly в Белой Веже (Белгородская область) 16-18 декабря 2022 года.