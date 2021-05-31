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В Самаре обсудили вопросы обеспечения  безопасности дорожного движения

31 мая 2021 15:18
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Для повышения безопасности необходимо продолжить укомплектовывать общественный транспорт системами видеонаблюдения.

28 мая, на квартальном заседании профильной городской Комиссии, которое прошло под руководством Первого заместителя Главы города Владимира Василенко, обсудили важнейшие задачи и пути их решения. Среди них – оснащение подвижного состава общественного транспорта специализированным оборудованием: видеокамерами и тахографами. 

«Тахографы – это устройства, позволяющие считывать режим труда и отдыха водителя. Ранее такое оборудование устанавливалось на межмуниципальных, межрегиональных и международных маршрутах, а теперь им оснащают и муниципальные. И этому направлению работы требуется уделять повышенное внимание, ведь учет соотношения количества часов, проведенных за управлением транспортного средства, и часов, выделенных на отдых, напрямую влияет на безопасность пассажиров при перевозках», - пояснил начальник отделения технического надзора отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самара, майор полиции Мурат Султангалиев.

Кроме того, для повышения безопасности необходимо продолжить укомплектовывать общественный транспорт системами видеонаблюдения. Так, городские маршруты будут последовательно оснащать шестью камерами ежеквартально, при этом самое пристальное внимание уделят транспорту, который следует по крупным магистралям, а именно по улице Ново-Садовой и Московскому шоссе. Первоочередность связана, прежде всего, с наличием значительного пассажиропотока. 

Члены Комиссии подробно рассмотрели вопрос о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и о возможностях его минимизации.

«За четыре месяца текущего года на территории Самары было зафиксировано 32 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 35 детей; погибших нет. В числе пострадавших – 9 пассажиров, 25 пешеходов и велосипедист. При этом по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение: по количеству ДТП – на 16, по количеству пострадавших – на 17. Особую тревогу у нас вызывают случаи, которые произошли по неосторожности самих детей, их в этом году было 11», - подчеркнула Ирина Тарпанова, начальник отделения пропаганды БДД Самары. 

По наступлению летних каникул профилактическая работа переносится в лагеря: речь идет о пришкольных лагерях дневного пребывания и об оздоровительных с круглосуточным пребыванием в течение смен. Там сотрудники ГИБДД в увлекательной форме проведут различные беседы и мероприятия, направленные на предотвращение случаев дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Особое внимание работники профильных ведомств и организаций уделят велосипедистам и детям, передвигающимся на самокатах, что крайне актуально в настоящее время. В частности, учеников старших и средних классов дополнительно проинструктируют о правилах использования электросамокатов. Эти средства передвижения, стремительно набирающие популярность, представляют повышенную опасность.

Первый вице-мэр поручил ужесточить контроль за организацией и регламентом перевозки детей. Коллективные поездки должны проходить в специально оснащенных для этого автобусах.

Также Владимир Василенко напомнил о необходимости обновления разметки в границах школ до 1 августа. 

 

 

Теги: БДД вопросы обеспечения

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