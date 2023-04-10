В Самаре обсудили работу муниципальных ярмарок

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В понедельник, 10 апреля, в Администрации Самары на еженедельном рабочем совещании обсудили работу муниципальных ярмарок на территории городского округа.

В настоящее время в Самаре действуют 12 круглогодичных ярмарок с общим количеством 554 торговых места по адресам: ул. Дачная/ ул. Чернореченская, перед д. 38; пр. Ленина, д. 16/ ул. Челюскинцев; ул. Стара-Загора / ул. Гастелло, д. 47; ул. Белорусская, д. 131; ул. Пензенская / ул. Владимирская, д.48; ул. Киевская/ ул. Тухачевского; ул. Ивана Булкина/ул. Дыбенко, д.26; Молодежный переулок, д.20; Гагарина, д.157; Стара-Загора, 133-135; ул. Г. Димитрова, 101/1; ул. Красных Коммунаров, напротив дома № 15.

В связи с недостаточной заполняемостью площадок по улицам Дачная и Чернореченская, перед д. 38 и в Октябрьском внутригородском районе на проспекте Ленина, д. 16 и улице Челюскинцев было принято решение об изменении формата торговли. По запросам участников внутреннее пространство ярмарки будет поделено на секции. Работы по переоборудованию ярмарок начаты, открытие в новом формате состоится к концу мая 2023.

Кроме того, с 16 апреля, в целях увеличения пешеходного трафика и как следствие покупательского спроса, начнется цикл тематических мероприятий на площадке ярмарки на улицах Киевская и Тухачевского: конкурсы, бесплатное угощение и дегустация для гостей блюдами, приготовленными из продуктов, реализуемых на ярмарке.

В 2023 году планируется проведение 10 сезонных муниципальных ярмарок с общим количеством на 421 торговое место по адресам: п. Мехзавод, квартал 4, перед д.9 (ДК "Октябрь"); ул. Ленинградская; ул. Ульяновская, рядом с домом № 68; площадь имени Куйбышева; ул. Советская, д.5; ул. Максима Горького, в районе д.82 (парковка автобусного парка); ул. Победы, д.92А; микрорайон Крутые Ключи, ул. Мира, д. 6; ул. Гагарина, д. 47; ул. Ленинская, в районе дома № 142.

Традиционная сувенирная ярмарка на улице Максима Горького начнет свою работу не в мае, а с 15 апреля. Связано это с тем, что из-за раннего потепления судоходство по реке Волга началось раньше - с 18 марта. Сувенирные домики уже доставлены на площадку и обустраиваются. Остальные площадки будут открываться по мере необходимости, в зависимости от спроса на торговые места у фермеров и предпринимателей.

Таким образом, в этом году количество муниципальных ярмарок увеличится до 24, при этом количество торговых мест возрастет до 1049.

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