В Самаре обсудили работу круглогодичных муниципальных универсальных ярмарок

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На начало 2022 года действовало 28 ярмарок, с общим количеством 1 240 торговых мест. На конец 2022 года количество ярмарок увеличилось до 43, с общим количеством 1 972 торговых места.

На муниципальных ярмарках организовано постоянное присутствие лаборатории ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение» для обеспечения качества и безопасности реализуемой продукции.

«Необходимо продолжить работу и над эстетической составляющей, в договорах это прописано отдельным пунктом. Санитарному состоянию и внешнему виду торговых мест нужно уделять должное внимание», - подчеркнула глава Самары Елена Лапушкина.

В 2023 году планируется открытие еще 3 площадок на 100 торговых мест.

По вопросам участия в ярмарке предприниматели и сельхозтоваров производители могут обращаться в МП «Ярмарки Самары» по телефону 8 (846) 332-14-97.

Фото: администрация Самары