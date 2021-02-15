В Самаре обсудили подготовку к Масленице

150

На еженедельном рабочем совещании в горадминистрации обсудили организацию работы проекта «Самарская масленица» на площади Куйбышева.

В этом году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. С 12 по 14 марта 2021 года на площади Куйбышева будет организована работа тематического комплекса "Проводы русской зимы - Масленица". Массовых мероприятий в этом году проводить не планируется. В то же время на площади будут созданы условия для активного отдыха, прогулок на свежем воздухе и фотографирования. При этом безусловным приоритетом остается безопасность и соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Установка масштабных арт-объектов позволит создать на главной площади города особую атмосферу праздника. Самым главным из них традиционно станет «Маслена». Здесь же появится выставка кукол-маслен в рамках II городского конкурса «Самарская Маслена» и медиа-экран, на котором будут транслироваться народные песни. Рядом с центральными композициями будет открыта арт-локация «Чайная». В ней появятся стилизованные фигуры самовара и чайных пар. Дополнительно эту локацию украсят «Дымковские игрушки», инсталляции уже изготавливают самарские мастера. Полюбившаяся многим горожанам локация «Усадьба Деда Мороза» будет преобразована, там расцветет дуб, появятся фотозоны, инсталляции из сена и павильоны для мастеров.

Дополнительно на площади им. В.В. Куйбышева оборудуют "Город мастеров", где будут представлены различные виды декоративно-прикладного искусства.

Время работы проекта «Самарская масленица» на территории площади им. Куйбышева: 12 марта с 15:00-22:00, 13-14 марта с 12:00-22:00, передает пресс-служба горадминистрации.