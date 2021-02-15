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В Самаре обсудили подготовку к Масленице

15 февраля 2021 18:14
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В этом году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. Массовых мероприятий в этом году проводить не планируется.

На еженедельном рабочем совещании в горадминистрации обсудили организацию работы проекта «Самарская масленица» на площади Куйбышева.                      

В этом году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. С 12 по 14 марта 2021 года на площади Куйбышева будет организована работа тематического комплекса "Проводы русской зимы - Масленица". Массовых мероприятий в этом году проводить не планируется. В то же время на площади будут созданы условия для активного отдыха, прогулок на свежем воздухе и фотографирования. При этом безусловным приоритетом остается безопасность и соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Установка масштабных арт-объектов позволит создать на главной площади города особую атмосферу праздника. Самым главным из них традиционно станет «Маслена». Здесь же появится выставка кукол-маслен в рамках II городского конкурса «Самарская Маслена» и медиа-экран, на котором будут транслироваться народные песни. Рядом с центральными композициями будет открыта арт-локация «Чайная». В ней появятся стилизованные фигуры самовара и чайных пар. Дополнительно эту локацию украсят «Дымковские игрушки», инсталляции уже изготавливают самарские мастера. Полюбившаяся многим горожанам локация «Усадьба Деда Мороза» будет преобразована, там расцветет дуб, появятся фотозоны, инсталляции из сена и павильоны для мастеров. 

Дополнительно на площади им. В.В. Куйбышева  оборудуют "Город мастеров", где будут представлены различные виды декоративно-прикладного искусства.

Время работы проекта «Самарская масленица» на территории площади им. Куйбышева: 12 марта с 15:00-22:00, 13-14 марта с 12:00-22:00, передает пресс-служба горадминистрации.

 

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Комментарии

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Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
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12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
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10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
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