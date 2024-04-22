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В Самаре обсудили организацию перевозок граждан в период религиозных праздников. Это 5 мая – Пасха; 9 мая –День поминовения усопших воинов, День Победы; 12 мая – Красная горка; 14 мая – Радоница (поминание усопших); 22 июня – Троицкая родительская суббота.

В указанные дни перевозки по садово-дачным маршрутам осуществляться не будут.

Для организации перевозок к городским кладбищам задействуют восемь маршрутов:

4к «п. Управленческий – кладбище «Лесное»;

27к «площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;

36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;

36ю «кладбище «Южное» – кладбище «Рубежное»;

63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;

67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»;

77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;

129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное».

Начало работы маршрутов в 7:00, завершающие рейсы от кладбищ в 16:30.

«Стоимость проезда по данным маршрутам – как в обычном муниципальном транспорте. Предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам», - отметил руководитель Департамента транспорта Сергей Маркин.

Для безопасной организации движения в период организованных перевозок населения к городским кладбищам с 07:00 до 16:00 будет временно ограничено движение транспорта на следующих участках: по ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Партизанской; по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов; по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской; по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

Фото: администрация Самары