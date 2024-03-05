В Самаре обсудили достижения и перспективы работы социальной службы

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Во вторник, 5 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого прошла стратегическая сессия «Достижения и перспективы работы социальной службы». В ней приняли очное участие более 250 сотрудников отрасли, работников НКО, общественных организаций, многодетные семьи, приемные родители, участники СВО, порядка 1000 сотрудников соцслужб участвовали по видеоконференцсвязи.

Старт работе сессии дал губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона поблагодарил сотрудников социальной службы за помощь жителям области, неравнодушие и заботу. Губернатор напомнил, что 2024 год Указом Президента Владимира Путина объявлен Годом семьи: «Это, безусловно, знаковое решение Главы государства, еще раз подчеркивающее, что сбережение и преумножение народа - наш абсолютный приоритет». По мнению Дмитрия Азарова, важно, чтобы мероприятия Года семьи на территории региона объединяли все поколения семей и в них могли участвовать не только родители с детьми, но и бабушки, дедушки.

Президент в своем недавнем Послании обозначил запуск ряда новых национальных проектов, в том числе проектов "Семья", "Продолжительная и активная жизнь". Дмитрий Азаров обратился к участникам стратсессии: «Мы все с вами, надеюсь, примем самое активное участие в формировании этих нацпроектов, подключим к этой работе наши общественные организации, а самое главное, потом будем эффективно реализовывать их на территории нашего региона».

Несмотря на сильнейшее санкционное давление в отношении страны, в Самарской области расходы на социальную поддержку граждан не сокращаются и продолжают увеличиваться.

«При проектировании бюджета текущего года, при внесении в него изменений нами всегда в приоритетном порядке закладывается финансирование, необходимое для безусловного исполнения всех социальных обязательств и достижения национальных целей развития нашей страны, поставленных Владимиром Владимировичем Путиным», - заявил глава региона.

Увеличивается и объем расходов на поддержку семей с детьми. «За последние годы мы обеспечили рост этих расходов более чем в 7,5 раз - с 6 миллиардов рублей в 2017 году до 46 миллиардов рублей, запланированных на 2024 год. Всего с учетом финансовых и нефинансовых мер, а также обеспечения жильем, на поддержку семей с детьми в 2024 году нами запланирована беспрецедентная сумма, превышающая 50 миллиардов рублей, - отметил Дмитрий Азаров. - Без поддержки Президента, без фокусирования Главой государства мер именно в сфере поддержки семьи это не было бы возможно».

В 2023 году по поручению Президента меры поддержки семей с детьми были объединены в единое пособие. Это упростило порядок получения пособия. Губернатор поблагодарил министерство социально-демографической и семейной политики региона за работу в этой сфере. «Сегодня этой мерой поддержки охвачены все нуждающиеся семьи - от времени ожидания ребенка до его 17-летнего возраста, - отметил он. - В Самарской области в дополнение к федеральным действуют еще 23 региональные меры поддержки. Ежегодно на них мы направляем 3 миллиарда рублей. Сегодня это более 230 тысяч получателей. Есть и уникальные меры, которых нет ни в одном другом субъекте РФ. Это, к примеру, выплаты выпускникам общеобразовательных организаций, поступающих в вузы и ссузы нашего региона. Их уже получили 34 тысячи выпускников».

С 2024 года в регионе дополнительно запланировано предоставление многодетным семьям, достойно воспитавшим семь и более детей и награжденным государственными наградами, единовременной денежной выплаты на приобретение автомобиля.

Также дополнительные меры поддержки многодетных семей будут вводиться в целях реализации Указа Президента, закрепляющего статус таких семей бессрочно.

«Всесторонняя забота о многодетных семьях, в том числе их финансовая поддержка, должны оставаться для нас безусловным приоритетом», - заявил руководитель области.

Губернатор добавил: в рамках нацпроекта «Демография» ведется активная работа и по увеличению продолжительности здоровой жизни граждан, забота о пожилых. Так, в регионе по региональному проекту «Старшее поколение» реализуется стационарозамещающая программа «Приемная семья для людей пожилого возраста и инвалидов». «В 2023 году у нас 221 такая семья», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Кроме того, область продолжила участие в реализации пилотного для страны проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. «В прошедшем году территория пилотирования проекта была существенно расширена: к Чапаевску и Отрадному присоединились Сызрань, Новокуйбышевск и Сызранский муниципальный район. Конечно, эту работу надо продолжать», - поставил задачу глава региона.

Открыт новый сервис для пожилых – Центр дневного пребывания. В стандарт предоставления социальных услуг на дому включены более 30 услуг по уходу. Все эти меры в совокупности позволили не только повысить качество жизни пожилых граждан, но и разгрузить их родственников, создать условия для их трудоустройства, а также снизить нагрузку на стационарные учреждения социального обслуживания.

На повышение реальных доходов семей и снижение уровня бедности направлена такая мера поддержки малоимущим гражданам, как социальный контракт. «Мы были одними из первых, кто начал такую помощь. За 2021 - 2023 годы в Самарской области было заключено 24 130 социальных контрактов. С учётом членов семей данной мерой поддержки оказалось охвачено более 68 тысяч малоимущих граждан. Из них более чем у 21 тысячи среднедушевой доход по окончании срока действия социального контракта заметно увеличился», - сообщил Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, в части соцконтрактов в области делается акцент на том, чтобы дать семье импульс к получению стабильного дохода - дать семье «удочку, а не рыбу». По мнению губернатора, здесь нужно не гнаться за количеством предоставленных соцконтрактов, а обеспечить качество.

В соответствии с Указом Президента право на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в приоритетном порядке теперь имеют многодетные семьи.

Еще одна затронутая тема в рамках стратсессии - развитие системы отдыха и оздоровления детей. Впервые за 7 лет Самарская область получила на это федеральное финансирование. В Самаре появился корпус лагеря «Авангард», в Безенчукском районе в детском лагере «Солнечный берег» - три новых корпуса. «Наш регион в числе двух регионов, которые два года подряд участвуют в реализации этого пилотного проекта – наша область и Ставропольский край. Больше дважды это не удалось никому. И конечно, мы благодарим Президента страны Владимира Владимировича Путина за программу приведения в порядок детских оздоровительных лагерей и отдельно Валентину Ивановну Матвиенко, председателя Совета Федерации, которая настойчиво этой темой занимается на протяжении уже многих лет, и вот есть заметный результат», - отметил губернатор. Самарская область и в этом году будет участвовать в заявочной кампании по этой программе. Ведется и работа по возврату детских лагерей, которые когда-то ушли из системы оздоровительного отдыха. Так, в ближайшее время в областную собственность целиком будет возвращен лагерь «Костер».

«И сами мы будем вести эту работу системно. Разработали региональную программу по оздоровительным лагерям, ведем сегодня разработку проектно-сметной документации, все оздоровительные лагеря будем приводить в порядок. Также это наш вклад в реализацию нацпроекта «Демография» и будущего нацпроекта «Семья», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Особое направление работы социальной службы и министерства - оказание необходимой социальной помощи военнослужащим и их близким. С первых дней мобилизации в регионе действует информационная система «Социальный паспорт семьи военнослужащего». С ее помощью обеспечивается оперативный сбор информации о мерах поддержки, в которых нуждается семья участника СВО. Разработан и утвержден Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и их близких, включающий 20 мер.

Большую работу проводит региональное отделение Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» и Комитет семей воинов Отечества по Самарской области.

Губернатор выразил благодарность всем сотрудникам социальной службы – а это более 17 тысяч человек - за заботу о жителях области. Он отметил, что принято решение о выплате им премий по итогам работы за 2023 год. Социальным работникам, включая заведующих отделениями соцобслуживания на дому, врачам, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу, педагогическим работникам учреждений, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - в размере 15 000 рублей, административно-управленческому персоналу, специалистам и служащим – в размере 10 000 рублей, рабочим профессиям – в размере 5 000 рублей. Выплаты должны начаться уже завтра.

Участники стратегической сессии получили возможность обменяться опытом, обсудить насущные вопросы.

Так, к главе региона обратилась многодетная мама Екатерина Жулина, которая вместе с мужем воспитывает пятерых детей. Она поблагодарила губернатора за поддержку многодетных семей: «Именно благодаря Вам, благодаря государству и региональному уровню многодетные семьи чувствуют колоссальную поддержку. Уверена, что указ Президента о мерах соцподдержки многодетных семей подчеркнет статус семьи и даст дополнительные меры для создания комфортной среды для развития и обучения наших детей».

Екатерина Жулина предложила расширить статус многодетных семей на региональном уровне – распространить его на приемные семьи. Дмитрий Азаров инициативу поддержал.

Также многодетная мама рассказала о том, как их семья присоединилась к волонтерскому движению и вносит свой вклад в поддержку участников СВО: «Мы изготавливаем окопные свечи и сухой душ, которые передаем в зону СВО. Пусть это небольшой масштаб, который мы делаем исходя из своих возможностей, делаем всей семьей по вечерам. Уверена, что это поможет поддержать наших ребят там и приблизиться к победе».

Дмитрий Азаров поблагодарил Екатерину Жулину за воспитание настоящих патриотов.

Помощник по уходу из Сызрани Светлана Малькова рассказала о том, что с внедрением проекта по долговременному уходу появилась возможность уделять маломобильным подопечным больше времени и приходить к ним не один раз, а несколько раз в день. По ее словам, многим соцработникам помочь в работе могут планшеты. Дмитрий Азаров поручил министру социально-демографической и семейной политики области Регине Воробьевой проработать этот запрос.

Представитель Сызранской городской молодежной общественной организации инвалидов «Сила воли» Рафик Шарафеев поднял вопрос о важности привлечения представителей сообщества к обустройству безбарьерной среды – начиная со стадии проектирования объектов до их приемки. По его словам, в Сызрани такая работа выстраивается, но нужна системность, сотрудничество с профильными министерствами, в этом он попросил поддержки главы региона. Дмитрий Азаров отметил эту задачу как важную и поручил подготовить обсуждение данного вопроса на оперативном совещании областного Правительства. «Общественный контроль всегда повышает качество выполняемых работ и предоставления услуг. Давайте эту работу сделаем вместе», – отметил он. Кроме того, глава региона напомнил, что в области заработал центр адаптивных видов спорта. «Жду от вас предложений также», - обратился он к Рафику Шарафееву.

В обсуждении вопросов на стратсессии участвовали как молодежный актив социальной службы, так и старшее поколение работников. Раиса Матвеевна Монахова, педагог-наставник центра «Ровесник», самый старший представитель отрасли соцслужбы, рассказала об организации работы с детьми-сиротами, чтобы они адаптировались в социуме. Она отметила внимание, которое глава региона уделяет таким учреждениям, встречам с детьми – они всегда их ждут, к ним готовятся, разучивают стихи, готовят творческие номера. Недавно с поддержкой губернатора воспитанники посетили выставку «Россия» в Москве, получили много положительных эмоций. Также педагог обратила внимание на вопрос о карманных расходах воспитанникам, сейчас эта сумма составляет 300 рублей, по ее мнению, в настоящее время ее нужно повысить. Дмитрий Азаров поручил проработать этот вопрос совместно с министерством. Кроме того, глава региона отметил, что для ребят должны действовать и другие меры поддержки, например, Пушкинская карта.

Дмитрий Азаров выразил благодарность Раисе Монаховой: «То, как ребятишки оживают в «Ровеснике», для меня всегда потрясение. Это точно благодаря вам и замечательным коллективам. Эта работа – служение. Благодаря вам они такие светлые, чистые. Душевное тепло и сердечная забота – другого чуда нет. Спасибо вам!»

Также в ходе стратсессии вместе с представителями регионального филиала фонда «Защитники Отечества» обсуждался вопрос о поддержке вернувшихся участников СВО.

«Все мы понимаем важность поддержки бойцов, проходивших службу в зоне СВО, многие вернулись с травмами, ампутациями. Близкие этих ребят не всегда имеют навык и могут обеспечить тот уход, который нужен», - обратил внимание Дмитрий Назаров, участник СВО, который в настоящее время работает в качестве социального координатора в фонде. Он предложил в качестве пилотного проекта создать по современным стандартам специальный центр по обучению родственников военнослужащих необходимым навыкам ухода.

Дмитрий Азаров оценил инициативу как правильную и предложил до 1 мая реализовать идею на базе реготделения фонда «Защитники Отечества», а далее - тиражировать в других муниципалитетах.

В фонде есть укомплектованная демонстрационная комната, прокат средств реабилитации, установлена связь с комплексными центрами социального обслуживания населения в муниципалитетах. «Надо посмотреть, что дополнительно дооборудовать», - отметил глава региона.

«Спасибо всем, кто работает в фонде, особенно нашим ветеранам. Вы гораздо больше понимаете сложности и проблемы, с которыми ветеран, вернувшийся из зоны боевых действий, сталкивается, к вашим предложениям мы будем в первую очередь прислушиваться», - обратился он к Дмитрию Назарову.

Фото: Андрей Савельев