В Самаре не будут продавать алкоголь в новогодние праздники

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На период празднования Нового года и Рождества центр Самары решили избавить от пьянства. Распоряжение об этом подписала и. о. председателя областного правительства Наталья Катина.

— Установить с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года полный запрет на розничную продукцию алкогольной продукции на территории Самары, — говорится в документе.

При этом запрет распространяется не по всей территории Самары, а только в следующих границах:

на Вилоновской от Фрунзе до Галактионовской;

на Галактионовской от Ленинградской до Вилоновской;

на Красноармейской от Максима Горького до Галактионовской;

на Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской.

При этом указанный запрет не распространяется на продажу спиртного в заведениях общепита, пишет 63.ру.