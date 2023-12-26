В Самаре не будут продавать алкоголь в новогодние праздники

На период празднования Нового года и Рождества центр Самары решили избавить от пьянства. Распоряжение об этом подписала и. о. председателя областного правительства Наталья Катина.
— Установить с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024 года полный запрет на розничную продукцию алкогольной продукции на территории Самары, — говорится в документе.
При этом запрет распространяется не по всей территории Самары, а только в следующих границах:
При этом указанный запрет не распространяется на продажу спиртного в заведениях общепита, пишет 63.ру.