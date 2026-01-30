В Самаре наказали работодателя - нарушителя миграционного закона

С целью выявления и пресечения фактов незаконного привлечения иностранной рабочей силы сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области провели в Самаре комплекс профилактических мероприятий.

В ходе одного из рейдов полицейские выявили признаки грубого нарушения законодательства: одно из юридических лиц незаконно трудоустроило двух иностранных граждан без необходимых разрешительных документов, чем не только нарушило законодательство, но и создало риски для социальной стабильности, поскольку нарушило установленные государством механизмы контроля за трудовой миграцией.

Для детальной проверки обстоятельств сотрудники Управления по вопросам миграции инициировали внеплановую документарную проверку в отношении компании-нарушителя. В процессе изучения документации полицейские установили: работодатель не соблюдал требования миграционного законодательства при оформлении трудовых отношений с иностранцами.

На основании собранных материалов сотрудники Управления составили административные протоколы за правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 1,3 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» и вынесли постановления о привлечении юридического лица к административной ответственности. В качестве наказания компании назначены штрафы — их общая сумма составила 650 000 рублей.

Сотрудники полиции продолжают мониторинг ситуации в сфере миграции, чтобы оперативно выявлять и пресекать новые попытки обхода законодательства.