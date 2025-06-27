В Самаре наградили победителей стипендиальной программы для инженерных специальностей от фонда «Эмпатия»

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30 студентов и 15 научных сотрудников ведущих самарских вузов стали победителями инженерной стипендиальной программы. В конкурсе на стипендию участвовали студенты и научные сотрудники Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Самарского металлургического колледжа и Самарского государственного технического университета, которые специализируются в металлургии и машиностроении. Стипендия учреждена министерством науки и высшего образования и министерством образования Самарской области совместно с благотворительным фондом «Эмпатия» Михаила Шелкова, акционера Самарского металлургического завода.

Церемония награждения прошла в самарском филиале Третьяковской галереи. Победители начнут получать выплаты с 1 сентября. Студенты-стипендиаты получат по 180 000 рублей (две выплаты по 90 000 рублей), а научные сотрудники — единовременную выплату 120 000 рублей.

Стипендиальная программа «Эмпатии» продолжает лучшие практики Самарского металлургического завода, направленные на повышение престижа технического образования. Такая поддержка стимулирует развитие высококвалифицированных молодых специалистов и повышает научно-технический потенциал целого региона.

«Самарский металлургический завод, как крупное промышленное предприятие, на протяжении всей своей деятельности всегда уделял достаточное внимание формированию кадрового потенциала и повышению престижа технического образования. В этом году благотворительный фонд нашего акционера, Михаила Евгеньевича Шелкова, в продолжение этой традиции запустил стипендиальную программу, которая направлена на поддержку студентов и научных сотрудников инженерных факультетов Самарского университета и Самарского технического университета, а также студентов и сотрудников Самарского металлургического колледжа. Мы очень надеемся, что в будущем эти талантливые молодые люди станут частью профессионального коллектива нашего завода», – отметил Михаил Спичак, генеральный директор Самарского металлургического завода.

Эксперты министерства образования и науки Самарской области оценивали академические результаты, педагогическую активность и видеоматериалы, в которых конкурсанты могли раскрыть личные достижения и получить дополнительные баллы.

Марк Шлеенков, министр науки и высшего образования Самарской области: «Это наш первый опыт организации конкурсных мероприятий совместно с Благотворительным фондом «Эмпатия». Сегодня мы должны сосредоточить ресурсы на поддержке перспективных исследований и разработок, на закреплении талантливой молодежи в регионе – в университетах, научных организациях, на предприятиях. Уверен, что победа сегодняшних студентов в этом конкурсе будет способствовать становлению их как будущих специалистов, готовых к решению важных технологических задач».

«Сегодня для экономики нашего региона востребованы специалисты инженерно-технического направления. Стипендиальная программа – это хорошая мотивация для тех, кто выбрал в качестве профессии сферу металлургии и машиностроения. Поздравляю стипендиатов и их наставников с успешным прохождением отбора», — сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

После награждения стипендиатов пригласили на Самарский металлургический завод, где им продемонстрировали производственные мощности и уникальное оборудование. Гости посетили прокатный цех №2 и кузнечно-прессовый цех №59.

Прокатное производство СМЗ поставляет алюминиевые рулоны, ленты, листы и плиты практически во все отрасли и за рубеж. СМЗ — единственный в России и СНГ производитель алюминиевой ленты для пищевых банок и консервной тары.

Мощные прессы от 12 000 до 75 000 тонна-сил — позволяют выпускать широкий ассортимент экструзионной продукции. Прутки, профили и панели СМЗ традиционно используются производителями современного наземного, воздушного и водного транспорта. Кузнечное производство располагает комплексом кузнечного оборудования, которое позволяет изготавливать методом горячей деформации крупногабаритные поковки и штамповки из алюминиевых сплавов.