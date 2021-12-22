В Самаре наградили победителей конкурсов детского творчества в рамках проекта «Парад Памяти»

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21 декабря 2021 года в историческом парке «Россия – моя история» состоялось торжественное награждение победителей конкурсов детского творчества в рамках реализации Международного патриотического проекта «Парад Памяти».

328 тысяч 989 обучающихся приняли участие в специальных мероприятиях в рамках Международного патриотического проекта «Парад Памяти»

Специальные патриотические мероприятия проекта по традиции стартовали 15 октября в день подписания приказа Государственного Комитета Обороны 1941 года об эвакуации Москвы в Запасную столицу Куйбышев (Самару).

В этом году конкурсы проходили в период с октября по ноябрь по следующим направлениям: областной конкурс чтецов, областной конкурс рисунков, областной конкурс агитбригад и театральных коллективов (45 коллективов), областной конкурс сочинений, областной конкурс юных журналистов и блогеров.

Всего в специальных мероприятиях, посвященных Параду Памяти, в этом году 80-летия Запасной столицы, приняли участие 328 тысяч 989 обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет.

Победители, занявшие первые места, были награждены дипломами и ценными подарками.

В церемонии торжественного награждения приняли участие командующий Парадом Памяти, генерал – майор, член «Союза генералов Самары» Александр Протченко, руководитель штаба по подготовке и проведению Международного патриотического проекта «Парад Памяти», исполнительный директор Российского военно-исторического общества Инна Жичкина и директор Самарского Дворца детского и юношеского творчества Татьяна Бодрова.