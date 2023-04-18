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В Самаре начался сезон пыльцевых дождей

18 апреля 2023 11:55
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В Самаре начался сезон пыльцевых дождей

Получаемые ботаниками и медиками данные мониторинга позволяют более эффективно лечить аллергию на пыльцу

Ученые Самарского университета им. Королёва (вуза-участника национального проекта "Наука и университеты") совместно с самарскими медиками приступили к мониторингу пыльцевых дождей и составлению календаря пыления на 2023 год. Под этими научными терминами имеется в виду ежедневное наблюдение за выбросами в воздух пыльцы растений и пополнение многолетней базы данных с указанием наиболее опасных для аллергиков периодов времени. Получаемые в ходе мониторинга данные и составляемые на их основе прогнозы пыления позволяют врачам-аллергологам более эффективно оказывать помощь своим пациентам, страдающим поллинозом, или, как называли это заболевание в старину, сенной лихорадкой.

"Пыльца высших растений - один из распространенных компонентов так называемого биогенного загрязнения воздуха. Пыльцевые зерна могут содержать белки, вызывающие у человека аллергические реакции, - рассказала доцент кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета им. Королёва Наталья Власова. - Совместно с нашими коллегами - специалистами медицинского института "Реавиз" мы проводим палинологический, то есть, пыльцевой мониторинг атмосферы Самары, изучая спектр присутствующих в воздухе пыльцевых зерен и их влияние на здоровье населения. Мониторинг проводится ежедневно с апреля по сентябрь, отобранные пробы пыльцы исследуются в лаборатории, где мы определяем количество пыльцы для основных видов поставщиков местного пыльцевого дождя - так специалисты называют совокупность пыльцевых зерен в воздухе. На этой основе для города Самары составляется и уточняется так называемый усредненный календарь пыления, в котором обозначаются наиболее опасные для аллергиков периоды времени".

По словам ученых, такой календарь пыления, составленный на основе многолетних ежедневных данных, постоянно корректируется с учетом новых наблюдений. Визуально он выглядит как календарь в виде таблицы с цветными ячейками - серыми, зелеными, желтыми, оранжевыми и красными. Цвет указывает на степень риска развития или обострения аллергического заболевания в тот или иной день. Там же перечисляются и потенциальные источники аллергии - пыльцевые зерна определенных растений или споры тех или иных грибов.

"Этот календарь непосредственно используют наши коллеги - врачи-аллергологи во время приема пациентов, назначения или корректировки их лечения с учетом того, какие растения в данный момент в Самаре являются главными поставщиками аллергенов. Конечно же, и сами пациенты имеют возможность пользоваться таким календарем", - отметила заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета им. Королёва Людмила Кавеленова.

Пыльцевой мониторинг ведется в Самаре с 2013 года. В целом по стране подобные исследования проводятся сейчас лишь в ограниченном числе населенных пунктов - в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Тюмени, Екатеринбурге и еще в ряде городов. Для наблюдений в определенных местах устанавливаются станции пыльцевого мониторинга. С помощью специальных пыльцевых устройств в разное время суток отбираются пробы воздуха. Далее в лаборатории определяют вид полученных таким образом аллергенов, высчитывают их концентрацию на кубометр воздуха, уровни пыления, доминирующий аллерген и другие показатели пыльцевого дождя.

"Все эти годы наш пыльцевой мониторинг в Самаре проводится в порядке нашей личной инициативы, поэтому мы ограничиваемся сейчас лишь двумя постоянными точками отбора проб, которые находятся в Ленинском и Советском районах города. Эти точки полноценно отражают картину присутствия пыльцевых зерен древесных растений и трав, включая сорные растения пустырей. За один день в каждой точке экспонируется поочередно по три предметных стекла, которые затем просматриваются с помощью микроскопа. Первичные данные заносятся в базу и используются для последующих расчетов", - уточнила Наталья Власова.

Как установили ученые, с помощью ветра пыльца может совершать перелеты в тысячу километров. Поэтому иногда в самарских пробах обнаруживаются и нетипичные для нашей области микроскопические "гости" из лесов соседних российских регионов или, например, из степей Казахстана. Однако по сравнению с объемами "местной" пыльцы эти дополнительные порции "чужаков" сравнительно невелики и не играют существенной роли в развитии аллергических реакций у населения. Да и самарская пыльца далеко не вся может вызывать аллергию.

"Не все деревья являются источником аллергенной пыльцы, в этом "особо отмечены" представители семейства Березовых - орешник, ольха, береза. Напротив, пыльца ивовых - ив и тополей, вязовых, включая карагач, сосны обыкновенной и клена американского не провоцирует у нас резкого иммунного ответа. Важно помнить, что аллергия на пыльцу растений хорошо поддается лечению методом АСИТ – аллерген-специфической иммунотерапии. Это единственный метод, который лечит не симптомы, а позволяет изменить реакцию всего организма на аллерген. В настоящее время в распоряжении врачей имеются аллергены в виде таблеток и капель, и они с успехом заменяют инъекции", - подчеркнула доктор медицинских наук профессор Марина Манжос.

По данным ученых, всего в Самаре за сезон, как правило, фиксируется три волны - три пика пыльцевых дождей, их длительность может меняться в зависимости от погодных условий. Первая волна связана с выбросом пыльцы ветроопыляемыми деревьями (апрель-май), вторая - с цветением злаков (обычно май-июнь, но может продолжаться, постепенно ослабевая, до конца лета). Третья волна, самая длительная и опасная, захватывает растянутый период цветения полыней, амброзии и маревых - сорных трав, заполняющих пустыри.

"Анализ проб, отбираемых ежедневно, позволяет говорить об уникальности пыльцевых спектров в Самаре для каждого сезона - так растения откликаются на наши изменчивые по годам условия погоды. Вот и в этом году цветение березы началось раньше обычного, как минимум на две недели. Возвращение прохладной погоды, скорее всего, растянет сроки пыления березы. Так что советуем всем, у кого имеется аллергия на пыльцу, внимательно следить за своим состоянием", - отметила Наталья Власова.

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