Я нашел ошибку
Главные новости:
Хоккейная «Лада» победила «Омские Крылья»
Хоккейная «Лада» победила «Омские Крылья»
В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере ГБУЗ СОКОД прошел ежегодный медицинский совет.
В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере ГБУЗ СОКОД прошел ежегодный медицинский совет
В Самарской области 16 февраля коронавирусом заболел ещё 761 человек
В Самарской области 16 февраля коронавирусом заболел ещё 761 человек
В Самаре сотрудники полиции уличили местного жителя в распространении порнографии в сети Интернет
В Самаре сотрудники полиции уличили местного жителя в распространении порнографии в сети Интернет
в ДТП с легковушками в Самарской области погибло двое
В ДТП с легковушками в Самарской области погибло двое
ЕС не смог согласовать десятый пакет санкций против России из-за каучука
В самарской области студенты становятся жертвами мошенников
В Самарской области студенты становятся жертвами мошенников
На заседании областного Правительства обсудили социально значимые вопросы
На заседании областного Правительства обсудили социально значимые вопросы
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.21
0.35
EUR 79.57
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре начальник управления Росгвардии принял участие в расширенном заседании ученого совета вуза

16 февраля 2023 11:36
128
В Самаре начальник управления Росгвардии принял участие в расширенном заседании ученого совета вуза

Начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко принял участие в расширенном заседании ученого совета Самарского юридического института ФСИН России. Также в его работе приняли участие представители правоохранительных органов, региональной и муниципальной власти Самарской области, религиозных конфессий, а также ветеранских и общественных организаций.

В ходе заседания были озвучены итоги работы учебного заведения в ушедшем, 2022 году. Тогда из стен вуза вышли 117 молодых лейтенантов. Все они были откомандированы для дальнейшего прохождения службы в 22 региона России. В этом году выпускников будет больше – 132, шире и география мест, где они продолжат службу – 33 субъекта Российской Федерации.

Говорилось на заседании и о той серьезной научной работе, которая проводится в вузе. В планах учебного заведения расширить научное и прикладное сотрудничество с региональными управлениями федеральных органов исполнительной власти, в числе которых одно из ведущих мест отводится управлению Росгвардии.

- Участие в расширенном заседании ученого совета Самарского юридического института ФСИН России в очередной раз дало нам понимание - на территории региона действует серьезное ведомственное учебное заведение. И нам крайне приятно, что выпускники данного вуза служат на различных должностях в нашем управлении, неизменно демонстрируя высокие профессиональные и служебные качества. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Самарским институтом ФСИН не только в плане подготовки молодых и перспективных кадров, но и в качестве серьезной научной площадки, - отметил генерал-майор полиции Александр Эсауленко, подводя итоги заседания.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов
16 февраля 2023  12:51
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от 26 тысяч клиентов
91
Почти 650 человек приняты в Российское движение детей и молодежи «Движение первых»: в Самарское области состоялось первое заседание регионального Совета
16 февраля 2023  12:35
«Движение первых»: в Самарское области состоялось первое заседание регионального Совета
98
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы
16 февраля 2023  11:31
В 2023 году в Самаре мост «Южный» и путепровод «Аврора» будут отремонтированы
127
Обсудили вопросы дополнительной помощи и поддержки защитников Отечества, их родных и близких.
15 февраля 2023  21:13
«Мне важна обратная связь»: Дмитрий Азаров провел очередную встречу с родственниками военнослужащих
923
в Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
15 февраля 2023  13:30
В Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
296
Весь список