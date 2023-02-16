В Самаре начальник управления Росгвардии принял участие в расширенном заседании ученого совета вуза

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Начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко принял участие в расширенном заседании ученого совета Самарского юридического института ФСИН России. Также в его работе приняли участие представители правоохранительных органов, региональной и муниципальной власти Самарской области, религиозных конфессий, а также ветеранских и общественных организаций.

В ходе заседания были озвучены итоги работы учебного заведения в ушедшем, 2022 году. Тогда из стен вуза вышли 117 молодых лейтенантов. Все они были откомандированы для дальнейшего прохождения службы в 22 региона России. В этом году выпускников будет больше – 132, шире и география мест, где они продолжат службу – 33 субъекта Российской Федерации.

Говорилось на заседании и о той серьезной научной работе, которая проводится в вузе. В планах учебного заведения расширить научное и прикладное сотрудничество с региональными управлениями федеральных органов исполнительной власти, в числе которых одно из ведущих мест отводится управлению Росгвардии.

- Участие в расширенном заседании ученого совета Самарского юридического института ФСИН России в очередной раз дало нам понимание - на территории региона действует серьезное ведомственное учебное заведение. И нам крайне приятно, что выпускники данного вуза служат на различных должностях в нашем управлении, неизменно демонстрируя высокие профессиональные и служебные качества. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Самарским институтом ФСИН не только в плане подготовки молодых и перспективных кадров, но и в качестве серьезной научной площадки, - отметил генерал-майор полиции Александр Эсауленко, подводя итоги заседания.