В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора

В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации в Самаре активисты «Волонтеров Победы», «Молодой гвардии» «и Движения Первых» начали раздавать ленты в цветах российского триколора. В том числе их уже можно было увидеть на набережной Волги и на улице Ленинградской.



«Флаг, герб, гимн – это главные символы нашей страны, которые связывают воедино ее прошлое, настоящее и будущее, напоминают о том, как важно уважать традиции и историю, подвиги наших предков. Поэтому такие акции накануне Дня государственного флага России – это очень правильная идея, и особенно важно, что инициатива исходит от самой молодежи», - отметил глава города Самара Иван Носков.



За пять дней активисты раздадут жителям Самары и городов региона 12 тысяч лент. В областной столице в акции задействовано 80 волонтёров. Прохожим они не только рассказывают о значении и истории флага, но и напоминают о том, как правильно носить ленту. Ее можно расположить на груди в области сердца, на плече или воротнике при условии, что она аккуратно приколота булавкой или приметана ниткой. Не рекомендуется носить символ ниже уровня локтя и на аксессуарах.



«Мы вышли на знаковые точки нашего города в преддверии Дня флага России, чтобы поздравить жителей и гостей Самары с наступающим праздником и раздать триколоры. Белый цвет на флаге символизирует чистоту, синий – храбрость, а красный – кровь, пролитую нашими предками за наше Отечество. На наш взгляд, важно, чтобы такие вещи знали и взрослые, и дети», – сказал участник «Движения Первых» Илья Добрусин.

Фото: администрация Самары