Я нашел ошибку
Главные новости:
Стрельба из лука - золото у тольяттинца.
Медали Кубка защитников Отечества у спортсменов Самарской области 
Документ ляжет в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года.
В Самарской области началось обсуждение программы пространственного развития региона
«Жар-птица» — первый балет Стравинского, принесший ему мировую славу. Балет «Шехеразада» — одна из жемчужин «Русских сезонов».
САТОБ: первая премьера 95-го сезона - одноактные балеты «Жар-птица» и «Шехеразада»
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +26, +28°С.
22 августа в регионе ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, до +28°С
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
Стартовало пленарное заседание проекта «Музейные маршруты».
В Самаре собрались представители музейного сообщества, представители бизнеса, известные блогеры
Гостями соревнований станут легенды отечественного волейбола, олимпийские чемпионы Лондона-2012 Сергей Тетюхин и Дмитрий Ильиных.
На пляже Красноармейского спуска в Самаре состоится турнир по пляжному волейболу 4х4
Во все времена офицерский состав был надежной опорой нашего государства.
Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем офицера России
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора

21 августа 2025 10:14
225
За пять дней активисты раздадут жителям Самары и городов региона 12 тысяч лент.

В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации в Самаре активисты «Волонтеров Победы», «Молодой гвардии» «и Движения Первых» начали раздавать ленты в цветах российского триколора. В том числе их уже можно было увидеть на набережной Волги и на улице Ленинградской. 

«Флаг, герб, гимн – это главные символы нашей страны, которые связывают воедино ее прошлое, настоящее и будущее, напоминают о том, как важно уважать традиции и историю, подвиги наших предков. Поэтому такие акции накануне Дня государственного флага России – это очень правильная идея, и особенно важно, что инициатива исходит от самой молодежи», - отметил глава города Самара Иван Носков. 

За пять дней активисты раздадут жителям Самары и городов региона 12 тысяч лент. В областной столице в акции задействовано 80 волонтёров.  Прохожим они не только рассказывают о значении и истории флага, но и напоминают о том, как правильно носить ленту. Ее можно расположить на груди в области сердца, на плече или воротнике при условии, что она аккуратно приколота булавкой или приметана ниткой. Не рекомендуется носить символ ниже уровня локтя и на аксессуарах.

«Мы вышли на знаковые точки нашего города в преддверии Дня флага России, чтобы поздравить жителей и гостей Самары с наступающим праздником и раздать триколоры. Белый цвет на флаге символизирует чистоту, синий – храбрость, а красный – кровь, пролитую нашими предками за наше Отечество. На наш взгляд, важно, чтобы такие вещи знали и взрослые, и дети», – сказал участник «Движения Первых» Илья Добрусин.

 

Фото:   администрация Самары

Весь список