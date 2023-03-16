В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства

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Открылась регистрация волонтеров для поддержки Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, которое пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года на платформе za.gorodsreda.ru. Как и раньше зарегистрироваться можно на платформе ДОБРО.РФ.

Основной задачей волонтеров станет информирование граждан о возможности участия во Всероссийском онлайн-голосовании, а также о представленных объектах по благоустройству по нацпроекту "Жилье и городская среда". Волонтерские штабы будут созданы в каждом регионе. Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет.

В этом году на всероссийское онлайн-голосование на выбор будет представлено порядка 5 тыс. объектов по всей России. Самарцы смогут выбрать одно из 20 общественных пространств, расположенных на территории города (с полным перечнем можно ознакомиться по ссылке - https://samadm.ru/authority/the_department_of_development_and_ecology/formirovanie-komfortnoy-gorodskoy-sredy-2024/) . Объекты, набравшие наибольшее количество голосов будут включены в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.