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В Самаре начал работу Центр привлечения и подготовки волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи – 2024

13 октября 2023 17:03
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В рамках церемонии открытия были подписаны соглашения о сотрудничестве Центра с Ресурсными центрами поддержки добровольчества трех регионов.

13 октября 2023 года состоялось официальное открытие Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024 Самарской области. Центр подготовит 250 волонтёров в 4 регионах ПФО: Самарской, Саратовской, Оренбургской областях и Республике Башкортостан. Открытие Центра привлечения и подготовки волонтеров ВФМ 2024 в Самарской области завершает марафон открытий волонтёрских центров Фестиваля по всей стране.

«Фестиваль не может пройти без большой команды организаторов, и конечно ключевую роль сыграют волонтёры. Это люди, которые создают атмосферу гостеприимства, всегда готовы помочь. Самарская область выиграла в очень сложной конкурентной борьбе право создать на своей территории один из 27 Центров привлечения и подготовки волонтёров Фестиваля. И сегодня мы с радостью открываем наш Центр и объявляем об официальном старте его работы» - сказал Сергей Бурцев, врио заместителя министра - руководителя департамента по делам молодёжи министерства образования и науки Самарской области

В рамках церемонии открытия были подписаны соглашения о сотрудничестве Центра с Ресурсными центрами поддержки добровольчества трех регионов: Республики Башкортостан, Саратовской и Оренбургской областей, а также с Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева, который станет партнёром Центра в рамках реализации волонтёрской программы ВФМ-2024 в Самарской области. Также состоялся круглый стол с региональными координаторами волонтёрской программы и партнёрами Центра привлечения и подготовки волонтеров. На нём обсудили основные задачи Волонтёрской программы Фестиваля и сотрудничество в рамках её реализации: специфику формирования волонтёрского корпуса, реализацию образовательной программы для волонтёров, задачи информационной кампании, проведение выездных и мотивационных мероприятий в регионах. 

Всего в волонтёрский корпус Фестиваля войдут 5 тысяч волонтёров со всей страны. 250 из них предстоит отобрать и подготовить специалистам по отбору Центра привлечения и подготовки волонтёров Самарской области в 4 (четырех) регионах ПФО.

«Наш Центр завершает марафон официальных церемоний открытия Центров привлечения и подготовки волонтёров Фестиваля, которые появились в 27 регионах страны.  На протяжении нескольких месяцев мы ведём комплексную и масштабную работу в регионах: сформировали слаженную команду специалистов, рассказываем о волонтёрской программе Фестиваля потенциальным участникам, запустили процедуры собеседований с кандидатами в волонтёрский корпус. В ближайшее время нам предстоит провести более 3 тысяч собеседований, мотивационные мероприятия и обучение во всех 4 регионах. Уверены, что опыт и поддержка наших коллег, а также слаженная совместная работа позволят достичь намеченного результата и сформировать опытную, сильную и мотивированную команду волонтёров» - подчеркнула руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024 Самарской области Юлия Рябева.

Также участниками открытия Центра стали активисты молодёжных организаций региона, студенты, кандидаты в волонтёрский корпус Фестиваля. Для них организовали открытую встречу с участниками «Всемирного фестиваля молодёжи и студентов – 2017» и мастер-классы.

Всего в России отбор волонтёров на Фестиваль проводят 27 Центров привлечения и подготовки волонтёров ВФМ-2024. Приём заявок на участие во Всемирном фестивале молодёжи продлится до 1 декабря 2023 года. Чтобы принять участие в Фестивале необходимо подать заявку на сайте fest2024.com. Заявки на участие в качестве волонтёра могут подавать желающие от 18 лет.

 

Фото предоставлено Центром привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024 в Самара

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