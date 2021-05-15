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В Самаре начал работу бесплатный автобус "Ночи музее-2021" 

15 мая 2021 16:09
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15 мая до 23.30 с интервалом 30 минут от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади» курсирует специальный бесплатный автобус.

15 мая до 23.30 с интервалом 30 минут от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади» курсирует специальный бесплатный автобус.

Остановки автобуса : «Самарский филиал Третьяковской галереи, «Макдональдс» (ул.Самарская), Самарская площадь, Окружной Дом офицеров, музей Модерна, Филармония, ул.Ленинградская, площадь Революции, Хлебная площадь, Ул.Венцека/ул.Фрунзе, ул.Ленинградская/ул.Галактионовская, ул.Галактионовская/ул.Льва Толстого, Железнодорожный вокзал, ул.Красноармейская/ул.Садовая, ул.Самарская/ул.Вилоновская, Самарская площадь, ул.Полевая, пр.Ленина,ул.Челюскинцев, «Самарский филиал Третьяковской галереи».

В музейном автобусе работают волонтеры, которые расскажут о программе акции "Ночь музеев-2021". 

Необходимость соблюдать масочный режим!

Теги: автобус бесплатно Ночь музеев Самара

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