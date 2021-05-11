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В Самаре на выставке представят яхты мировых и российских верфей

11 мая 2021 10:56
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В Самаре на выставке представят яхты мировых и российских верфей

В Самаре на боат-шоу, которое пройдет с 14 по 16 мая в районе улицы Белорусской, представят около 30 моделей рыболовных и прогулочных яхт и катеров отечественного и зарубежного производства.

Посетители выставки смогут оценить последние новинки российских верфей - надежные суда для разных задач и навигационных условий. Так, из Ростова-на-Дону в Самару привезут современную алюминиевую лодку. Производители из Центральной России представят моторные катамараны и катера. Здесь познакомят также с парусной яхтой нового класса mX700, разработанной в Санкт-Петербурге.

Свой флот покажут самарские и тольяттинские судостроители. Последние представят модели спортивных парусных яхт. Катера и лодки можно будет не только посмотреть, но и записаться на тест-драйв.

В состав выставочного флота войдут и зарубежные модели яхт из Великобритании, Словении, Финляндии, понтонные лодки класса люкс из Канады и другие.

В береговой экспозиции представят навигационное и климатическое оборудование, сообщает Сова.инфо.

Получить билет на выставку можно бесплатно на сайте мероприятия.

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Фото: Дильдина Светлана

Теги: боат-шоу выставка Мероприятия флот яхты

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