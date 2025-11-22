Я нашел ошибку
В Самаре на VI Осеннем аукционе современного искусства было продано 9 из 14 лотов на миллион рублей
В Тольятти в ДТП пострадали 5-летний ребенок и 81-летняя женщина
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
В Самаре на Аэродромной молодой человек попал под машину
Шесть спортсменов из Самарской области выступают на летних Сурлимпийских играх
Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека
В Росреестре заявили, что квартиры не следует возвращать без возврата денег
Только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы
В Самаре на VI Осеннем аукционе современного искусства было продано 9 из 14 лотов на миллион рублей

22 ноября 2025 13:23
54
В Самаре на VI Осеннем аукционе современного искусства было продано 9 из 14 лотов на миллион рублей

20 ноября 2025 года в Самаре прошёл VI Осенний аукцион современного искусства, выручка составила более миллиона рублей.

Торги открылись благотворительным лотом от бренда Furla и художницы Юлии Сильерхуф. Помимо него на аукцион выставили 14 работ самарских авторов. Удалось реализовать 9 из них.

Мероприятие организовали галерея «Виктория», Российский аукционный дом и арт‑клуб «Худрук». Организаторы подчёркивают, что самарское искусство давно вышло за рамки локального контекста. В частности, работы Андрея Сяйлева, Яны Арбузовой, Алексея Журавлёва и Владимира Логутова регулярно появляются на крупных музейных выставках и престижных ярмарках — Cosmoscow, Blazar и других.

Целью Осеннего аукциона было привлечь внимание к региональному искусству и стимулировать его коллекционирование. На площадке встретились авторы разных поколений, их друзья и коллеги, что и позволило ярче раскрыть контекст художественной сцены Самары, однако на треть лотов покупателей в ходе аукциона не нашлось даже по стартовой цене.

Связано ли это с отсутствием рекламы аукциона и тем, что вход в ресторан, где он проводился, был строго по пригласительным билетам, не сообщается, пишет Самара-МК.

