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В Самаре на территории Речного вокзала работает ярмарка «Город Мастеров»

8 июня 2021 13:36
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В Самаре на территории Речного вокзала работает ярмарка «Город Мастеров»

С 4 июня весь летний сезон на территории Речного вокзала работает ярмарка «Город Мастеров».

Ярмарка будет радовать жителей и гостей города изделиями и украшениями ручной работы от ассоциации самарских мастеров. Помимо сувениров ручной работы в «Городе Мастеров» можно приобрести самарский мерч – худи и майки с изображением знаковых самарских достопримечательностей. Сюжеты из жизни города можно встретить на летних платках, футболках, кружках, чехлах, так что смело можно отправляться в путешествие и взять с собой частичку Самары. На ярмарке есть уникальная возможность приобрести сувениры полюбившегося самарцами и туристами бренда «Samara gorodok», который приобрел второе дыхание.

На площадке «Города Мастеров» будут проводиться творческие мастер-классы. Любой желающий сможет забрать с собой украшение, сделанное своими руками, раскрасить заготовки из дерева, слепить фигурку из глины и многое другое.

Ярмарка работает ежедневно в будни с 15.00 до 20.00, в выходные с 13.00 до 21.00.

Теги: Акценты город мастеров народные промыслы ярмарка

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