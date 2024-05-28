В Самаре на стадионе "Металлург" 1 июня пройдет фестиваль, посвященный Всероссийскому дню футбола и Международному дню защиты детей. (0+) В программе мероприятия - турниры, мастер-классы и автограф-сессии.
Вы сможете не только насладиться атмосферой любимого вида спорта, но и принять участие в различных активностях, которые никого не оставят равнодушным.
В программе мероприятия:
– Мини-турниры по футболу среди команд всех статусов и возрастов
– Выступление кавер-группы «Courage style»
– Автограф-сессии игроков ПФК и ЖФК «Крылья Советов»
– Автограф-сессии игроков медийных команд «2DROTS» и «Чисто Питер»
– Мастер-классы от женских команд Академии «Крылья Советов»
– Детские аниматоры, ростовые куклы, аквагрим, спортивные активности, викторины, танцы, музыка и веселье!
1 ИЮНЯ
с 9:30 до 13:00
Стадион «Металлург» (вход свободный)
Также, на 2 поле стадиона «Металлург» пройдут матчи 6-го тура ЮФЛ-Приволжье юношеских команд Академии «Крылья Советов» и «Зенита-Ижевск». Начало матчей в 11:00, 13:30 и 16:00.
Проведите этот день в кругу близких и друзей, окунитесь в неповторимую атмосферу спортивного праздника и получите массу положительных эмоций! Будьте уверены, этот футбольный фестиваль запомнится вам надолго!
Фото: Самарская областная федерация футбола