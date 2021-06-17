В Самаре на площади Славы составят Ил-2 и слово "Помним" из 12 тысяч горящих свечей

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21 и 22 июня в Самаре состоятся акции, посвященные Дню памяти и скорби.

В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби - 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.

В 19:00 21 июня на площади Славы начнется установка 12 тысяч свечей. Сотня волонтеров составит из них изображение самолета Ил-2 - одного из символов города, в рамках акции "Огненные картины войны". Первые свечи будут зажжены в 22:30, а к полуночи картина разгорится целиком. Рядом с самолетом также засветится слово "Помним". В 00:00 22 июня к Вечному огню на площади возложат лампады и цветы.

Помимо этого, с 19:00 21 июня на большом видеоэкране, установленном на площади Славы, будут транслировать имена самарцев, погибших на войне. Во вторник 22 июня с 9:00 до 12:00 в амфитеатре на склоне состоится всероссийская акция "Аист на крыше" с хоровым исполнением этой песни. В 13:00 - возложение цветов к Вечному огню и 10-кратный ружейный залп. С 12:00 до 14:00 на площади Славы жителям города будут раздавать синие платочки - символ мирного неба и женской верности из известной песни.

Также 22 июня в 11:00 в парке Победы у памятника "Пограничникам всех поколений" будут заложены капсулы артиллерийских снарядов с землёй с мест гибели пограничников, родившихся в Самарской (Куйбышевской) области, пишет Самру.ру.

В 13:15 состоится общероссийская минута молчания.