В Самаре на площади Славы составят Ил-2 и слово "Помним" из 12 тысяч горящих свечей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дайверы приехали на пляж «Барбошина поляна», надели снаряжение и отправились на уборку под водой.
ЭкоСтройРесурс объединил силы с дайверами Самары и устроил подводный субботник
Подтоплены насосные станции.
Около 20 тысяч крымчан остались без питьевой воды из-за сильных ливней
Программа открытия построена таким образом, чтобы увлечь каждого: и ребенка, и взрослого.
В селе Клявлино состоится открытие интерактивной выставки «Живая история Самарской губернии»
Участники форсайт-сессии познакомятся с оборудованием, которое поставляется в центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также в мини-технопарки.
В Красноярском районе пройдет форсайт-сессия «Ресурсная среда для каждого»
Глава США понимает, чего он хочет добиться, и действует очень искусно.
Путин: образ Байдена, представленный в СМИ, не имеет ничего общего с действительным
Единороссы оперативно отреагировали на жалобы жителей в социальных сетях.
Недетские проблемы детской площадки разбирают самарские единороссы и общественники
В Самаре заболели 12 человек.
В регионе выявлено 63 новых случая коронавируса
Здесь будут оборудованы кабинеты приема специалистов, физкабинет, прививочные и процедурные кабинеты, а также кабинеты функционального назначения.
В поселке Рубежное  началось возведение врачебной амбулатории
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.5
0.47
EUR 86.7
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре на площади Славы составят Ил-2 и слово "Помним" из 12 тысяч горящих свечей

17 июня 2021 14:00
155
В Самаре на площади Славы составят Ил-2 и слово "Помним" из 12 тысяч горящих свечей

21 и 22 июня в Самаре состоятся акции, посвященные Дню памяти и скорби.

В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби - 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.

В 19:00 21 июня на площади Славы начнется установка 12 тысяч свечей. Сотня волонтеров составит из них изображение самолета Ил-2 - одного из символов города, в рамках акции "Огненные картины войны". Первые свечи будут зажжены в 22:30, а к полуночи картина разгорится целиком. Рядом с самолетом также засветится слово "Помним". В 00:00 22 июня к Вечному огню на площади возложат лампады и цветы.

Помимо этого, с 19:00 21 июня на большом видеоэкране, установленном на площади Славы, будут транслировать имена самарцев, погибших на войне. Во вторник 22 июня с 9:00 до 12:00 в амфитеатре на склоне состоится всероссийская акция "Аист на крыше" с хоровым исполнением этой песни. В 13:00 - возложение цветов к Вечному огню и 10-кратный ружейный залп. С 12:00 до 14:00 на площади Славы жителям города будут раздавать синие платочки - символ мирного неба и женской верности из известной песни.

Также 22 июня в 11:00 в парке Победы у памятника "Пограничникам всех поколений" будут заложены капсулы артиллерийских снарядов с землёй с мест гибели пограничников, родившихся в Самарской (Куйбышевской) области, пишет Самру.ру.

В 13:15 состоится общероссийская минута молчания.

Теги: 22 июня Великая Отечественная война День памяти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби состоятся памятные акции
17 июня 2021, 12:34
В Самарской области во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби состоятся памятные акции
В 13:15 22 июня всех жителей Самарской области призывают присоединиться к общероссийской минуте молчания. Общество
146
В 2021 году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
16 июня 2021, 14:05
22 июня, День памяти и скорби, Самарская область отметит вместе со всей Россией
В 2021 году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Общество
380
Спасибо офлайн: сотрудники КНПЗ навестили с подарками фронтовиков
19 мая 2021, 13:28
«Спасибо» офлайн: сотрудники КНПЗ навестили с подарками фронтовиков
Молодые специалисты нефтеперерабатывающего завода поздравили ветеранов Куйбышевского района. Новости компаний
855
В центре внимания
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полпред Президента страны в ПФО Игорь Комаров второй день работают на территории Самарской области.
17 июня 2021  15:09
Вместе с губернатором Николай Патрушев и Игорь Комаров ознакомились с работой РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов»
240
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
17 июня 2021  10:54
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
216
Николай Патрушев и Игорь Комаров предложили рассмотреть возможность тиражирования положительного опыта на территории регионов округа и страны в целом.
16 июня 2021  20:53
Николаю Патрушеву представили новейшие разработки региональных компаний в сфере экологии
510
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности.
16 июня 2021  17:44
Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 
466
Николай Патрушев и Дмитрий Азаров обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона.
16 июня 2021  14:42
В Самару с рабочим визитом прибыл Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
534
Весь список