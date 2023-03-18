В Самаре на площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией

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На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.



18 марта на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы начала работу цифровая выставка, в основе которой – тематические постеры, рассказывающие о достопримечательностях и ключевых инфраструктурных объектах, появившихся в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополь после 2014 года.



Дата 18 марта 2014 года вписана в историю России как день восстановления исторической справедливости. Девять лет назад жители Крымского полуострова и Севастополя выбрали свой путь – путь возвращения в родную гавань. Договор о воссоединении Крыма и Севастополя с нашей страной открыл новые возможности для развития.



Представленные на фотовыставке объекты – отражение масштабных изменений в Республике Крым и Севастополе. В их числе: инфраструктурные проекты – Крымский мост, автомобильные дороги, новый терминал аэропорта «Симферополь», новые электростанции, а также спортивные сооружения, объекты образования и здравоохранения, природные заповедники, которые приобрели новую жизнь, восстановленные исторические и культурные памятники архитектуры, парки и скверы и многое другое.



За эти годы Крымский полуостров снова стал модной точкой на туристической карте России, объектом гордости и культурной Меккой талантливой и креативной молодежи.

Впереди – амбициозные планы, развитие и движение вперёд!

Фотовыставка на мультимедийных экранах на склоне площади Славы продлится до 26 марта включительно.



Крым, Донбасс, Россия – навсегда!

Фото: департамент информационной политики СО