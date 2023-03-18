Я нашел ошибку
Главные новости:
Объявлен желтый уровень опасности.
Будьте внимательны и осторожны: на дорогах губернии ожидается гололедица
В сверхдраматичном финале они взяли сегодня верх над Краснодарским краем в овертайме.
Тольяттинки - чемпионки страны по гандболу
Глава региона отметил, что Крымская весна вновь объединила весь российский народ, чтобы противостоять нацизму, который поднял голову у границ нашей Родины. 
«Вместе с Россией – к Победе»: Дмитрий Азаров поздравил земляков с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя
Представленные на фотовыставке объекты – отражение масштабных изменений в Республике Крым и Севастополе.
В Самаре на площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией
Центр объединил в себе сразу несколько творческих студий, рассчитанных на детей разных возрастов.
«Дрофаня»: в Большой Глушице существует и развивается Центр народного творчества и арт-дизайна
Здесь уже прошли десятки мероприятий и соревнований — не только регионального, окружного, но и федерального уровня.
Игорь Комаров оценил возможности нового Дворца спорта в Самаре
За сутки в Самарской области коронавирусом заболели ещё 488 человек
За сутки в Самарской области коронавирусом заболели ещё 488 человек
Из-за погоды самарцев просят быть внимательней на дорогах
Из-за погоды самарцев просят быть внимательней на дорогах
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.6
0.19
EUR 81.46
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре на площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией

18 марта 2023 15:24
136
Представленные на фотовыставке объекты – отражение масштабных изменений в Республике Крым и Севастополе.

На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

18 марта на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы начала работу цифровая выставка, в основе которой – тематические постеры, рассказывающие о достопримечательностях и ключевых инфраструктурных объектах, появившихся в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополь после 2014 года.

Дата 18 марта 2014 года вписана в историю России как день восстановления исторической справедливости. Девять лет назад жители Крымского полуострова и Севастополя выбрали свой путь – путь возвращения в родную гавань. Договор о воссоединении Крыма и Севастополя с нашей страной открыл новые возможности для развития.

Представленные на фотовыставке объекты – отражение масштабных изменений в Республике Крым и Севастополе. В их числе: инфраструктурные проекты – Крымский мост, автомобильные дороги, новый терминал аэропорта «Симферополь», новые электростанции, а также спортивные сооружения, объекты образования и здравоохранения, природные заповедники, которые приобрели новую жизнь, восстановленные исторические и культурные памятники архитектуры, парки и скверы и многое другое.

За эти годы Крымский полуостров снова стал модной точкой на туристической карте России, объектом гордости и культурной Меккой талантливой и креативной молодежи.
Впереди – амбициозные планы, развитие и движение вперёд!
Фотовыставка на мультимедийных экранах на склоне площади Славы продлится до 26 марта включительно.

Крым, Донбасс, Россия – навсегда!

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава региона отметил, что Крымская весна вновь объединила весь российский народ, чтобы противостоять нацизму, который поднял голову у границ нашей Родины. 
18 марта 2023  15:57
«Вместе с Россией – к Победе»: Дмитрий Азаров поздравил земляков с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя
163
Здесь уже прошли десятки мероприятий и соревнований — не только регионального, окружного, но и федерального уровня.
18 марта 2023  14:25
Игорь Комаров оценил возможности нового Дворца спорта в Самаре
160
Сегодня, 17 марта, в Самаре прошло заседание Совета ПФО по инвестициям и экономическому развитию.
17 марта 2023  20:50
"Здесь есть чему поучиться": главы регионов ПФО поделились опытом взаимодействия с Самарской областью
440
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
883
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
574
Весь список