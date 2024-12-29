В Самаре на площади Куйбышева заработал новогодний комплекс

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Новый год – это семейный праздник, а выходные и каникулы – прекрасная возможность провести время с родными и близкими. На площади Куйбышева создана уютная атмосфера новогоднего праздника.

Открылся новогодний комплекс на площади Куйбышева фестивалем «Винтер фест» от команды Ильи Авербуха. На ледовом катке для юных фигуристов спортсмен провел мастер-класс по фигурному катанию.

Кульминацией дня стало яркое ледовое шоу, в котором приняли участие олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Первых гостей приняла Усадьба Самарского Деда Мороза. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации подготовили развлекательную программу. В завершении ребятам вручили подарки: коньки и сладкие наборы.

Отметим, что в этом году площадь поделена на тематические зоны: «Сказочный лес», спортивная зона «Самара в движении. Зима», торговый городок и катающийся городок, который состоит из трех ледовых катков.