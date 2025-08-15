Я нашел ошибку
Главные новости:
Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.
Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.
«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания.
В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
Еще 482 объекта в работе. В том числе в 22 домах меняют лифты, в 83 домах ремонтируют фундамент.
В рамках программы капремонта в Самаре к настоящему времени готовы 149 зданий
Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и организаций Куйбышевского района Самары.
Раньше срока: «Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра
Жители и гости Самарской области увидят выступления популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и «Катюша», а также региональных артистов и коллективов, станут участниками культурных и спортивных событий.
В Самаре на площади Куйбышева состоится Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» 
В нём могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр субъектов МСП, и чей ОКВЭД относится к сфере креативных индустрий.
В Самарской области стартовал прием заявок на обучающий курс для креативных предпринимателей
В Самаре на площади Куйбышева состоится Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» 

15 августа 2025 15:57
128
Жители и гости Самарской области увидят выступления популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и «Катюша», а также региональных артистов и коллективов, станут участниками культурных и спортивных событий.

22 августа Самара присоединится к Фестивалю «Русское лето. ZaРоссию», который в этом году охватывает 15 городов в пяти федеральных округах страны. Жители и гости Самарской области увидят выступления популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и «Катюша», а также региональных артистов и коллективов, станут участниками культурных и спортивных событий. Фестиваль покажет сплоченность нашего народа, его самоотверженность и самобытность, напомнит о богатстве российских традиций. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробная программа — на сайте русскоелето.рф.

Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» стартовал 5 августа в городе Орле и будет проходить до 6 сентября. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне его главными темами стали гордость за победы нашей страны, благодарность защитникам Родины, поддержка бойцов и их семей. 

«Русское лето. ZаРоссию» в Самаре пройдет на площади Куйбышева. Программа будет интересна людям самых разных возрастов, семьям с детьми. Каждый сможет почувствовать единение с многонациональным народом нашей страны, вспомнить о подвигах героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

В этом году Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» охватывает Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский и Дальневосточный федеральные округа. Наряду с Самарой Фестиваль пройдет в Орле, Ярославле, Биробиджане, Прокопьевске, Петропавловске-Камчатском, Чебоксарах, Кемерове, Пскове, Великом Новгороде, Костроме, Иркутске, Рязани, Оренбурге и Новосибирске. 

Начало программы в 16:00, вход свободный. 0+

Партнерами Фестиваля выступают Народный фронт, фонд «Всё для Победы!», шоу от Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» и студия танца Аллы Духовой TODES Самара. Информационный партнер Фестиваля — радиостанция «Гордость».
 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

