В Самаре на площади Куйбышева состоится Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» 

22 августа Самара присоединится к Фестивалю «Русское лето. ZaРоссию», который в этом году охватывает 15 городов в пяти федеральных округах страны. Жители и гости Самарской области увидят выступления популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и «Катюша», а также региональных артистов и коллективов, станут участниками культурных и спортивных событий. Фестиваль покажет сплоченность нашего народа, его самоотверженность и самобытность, напомнит о богатстве российских традиций. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробная программа — на сайте русскоелето.рф.

Фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» стартовал 5 августа в городе Орле и будет проходить до 6 сентября. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне его главными темами стали гордость за победы нашей страны, благодарность защитникам Родины, поддержка бойцов и их семей.

«Русское лето. ZаРоссию» в Самаре пройдет на площади Куйбышева. Программа будет интересна людям самых разных возрастов, семьям с детьми. Каждый сможет почувствовать единение с многонациональным народом нашей страны, вспомнить о подвигах героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

В этом году Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» охватывает Центральный, Северо-Западный, Сибирский, Приволжский и Дальневосточный федеральные округа. Наряду с Самарой Фестиваль пройдет в Орле, Ярославле, Биробиджане, Прокопьевске, Петропавловске-Камчатском, Чебоксарах, Кемерове, Пскове, Великом Новгороде, Костроме, Иркутске, Рязани, Оренбурге и Новосибирске.

Начало программы в 16:00, вход свободный. 0+

Партнерами Фестиваля выступают Народный фронт, фонд «Всё для Победы!», шоу от Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» и студия танца Аллы Духовой TODES Самара. Информационный партнер Фестиваля — радиостанция «Гордость».



Фото: pxhere.com