В Самаре на овощной базе Кировского района выявили 10 нарушений миграционного законодательства

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Сотрудники управления по вопросам миграции Главного Управления МВД России по Самарской области при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактическое мероприятие на территории овощной базы Кировского района областного центра.

По итогам мероприятия выявлено 10 нарушений иностранными гражданами миграционного законодательства, в отношении которых составлены протоколы по ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ» и по ст.18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

Кроме того, производится работа по установлению и привлечению недобросовестного работодателя к административной ответственности по ч. 1 ст 18.15 КоАП РФ за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у них разрешения на работу (патента).

Решается вопрос о выдворении правонарушителей за пределы Российской Федерации. Кроме того, в военные комиссариаты доставлено 3 лица, не состоящих на воинском учете, для последующей постановки и принятия мер по привлечению к административной ответственности.

Подобные мероприятия на территории региона проводятся на систематической основе.

Прием иностранных граждан по вопросам оформления патента, осуществляется в многофункциональных миграционных центрах, по адресам:

– г. Самара, ул. Кабельная, д. 13А;

– г. Тольятти, пр. Тупиковый, д. 4.