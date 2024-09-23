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В Самаре на одной сцене выступят военнослужащие СВО и Чичерина

23 сентября 2024 09:39
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В Самаре на одной сцене выступят военнослужащие СВО и Чичерина

27 и 28 сентября на площадке ТК «Амбар» пройдет первый фестиваль творчества участников СВО «Ленточка». На гала-концерте выступят исполнители и коллективы военнослужащих, ветераны боевых действий и представители волонтёрских движений из 10 регионов России, а так же выступят Юлия Чичерина, рэп-исполнитель Рич (Ричард Семашков) и ансамбль «Голубые береты». Организаторами выступают холдинг «Глобал Вижн» и АНО «Вольга». 

Кроме того, в дни фестиваля пройдут бесплатные показы фильмов, выставка фронтовых фотографий, тест-драйв бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ), работа интерактивных площадок с лазертагом, выставка дронов и вооружения. 

Инициатор проведения фестиваля, вице-президент холдинга «Глобал Вижн» Ольга Суркова отметила, что для действующих участников СВО этот фестиваль уникальная возможность презентовать свое творчество и выступить на сцене, и главное — увидеться со своими семьями.

 

Приглашаем СМИ принять участие в мероприятии. Подробности во вложении. 

 

Аккредитация для СМИ и контактное лицо для встречи: Валерия, тел.: +7 (927) 792-91-11

Локации съемок:

  • Концертная площадка фестиваля (парковка ТК «Амбар»)
  • Тест-драйв БРДМ (парковка ТК «Амбар», рядом с концертной площадкой фестиваля)
  • Интерактивная выставка вооружения и зона мастер-классов (пространство между LC WAIKIKI и Зойка ТК «Амбар»)
  • Выставка фронтовых фотографий (каминная зона ТК «Амбар»)

Спикеры:

  • Представители Правительства Самарской области
  • Заслуженные участники СВО
  • Участники фестиваля
  • Хедлайнеры фестиваля – знаменитые артисты (Рич, Голубые береты)
  • Организаторы фестиваля (Суркова Ольга Ивановна, вице-президент холдинга «Глобал Вижн», руководитель проекта АНО «Вольга», волонтер СВО, член Общественной палаты Самарской области)

 

 

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