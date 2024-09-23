В Самаре на одной сцене выступят военнослужащие СВО и Чичерина

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27 и 28 сентября на площадке ТК «Амбар» пройдет первый фестиваль творчества участников СВО «Ленточка». На гала-концерте выступят исполнители и коллективы военнослужащих, ветераны боевых действий и представители волонтёрских движений из 10 регионов России, а так же выступят Юлия Чичерина, рэп-исполнитель Рич (Ричард Семашков) и ансамбль «Голубые береты». Организаторами выступают холдинг «Глобал Вижн» и АНО «Вольга».

Кроме того, в дни фестиваля пройдут бесплатные показы фильмов, выставка фронтовых фотографий, тест-драйв бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ), работа интерактивных площадок с лазертагом, выставка дронов и вооружения.

Инициатор проведения фестиваля, вице-президент холдинга «Глобал Вижн» Ольга Суркова отметила, что для действующих участников СВО этот фестиваль уникальная возможность презентовать свое творчество и выступить на сцене, и главное — увидеться со своими семьями.

Приглашаем СМИ принять участие в мероприятии. Подробности во вложении.

Аккредитация для СМИ и контактное лицо для встречи: Валерия, тел.: +7 (927) 792-91-11

Локации съемок:

Концертная площадка фестиваля (парковка ТК «Амбар»)

Тест-драйв БРДМ (парковка ТК «Амбар», рядом с концертной площадкой фестиваля)

Интерактивная выставка вооружения и зона мастер-классов (пространство между LC WAIKIKI и Зойка ТК «Амбар»)

Выставка фронтовых фотографий (каминная зона ТК «Амбар»)

Спикеры:

Представители Правительства Самарской области

Заслуженные участники СВО