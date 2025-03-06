В Самаре на кадастровый учет поставлен новый театр

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Здание Театра для детей и молодежи «Мастерская», по адресу: город Самара, улица Чернореченская, дом 15, ввели в эксплуатацию и поставили на кадастровый учет - об этом сообщили в самарском Росреестре.

Построенный на этом месте в 1963 году кинотеатр «Россия» был предназначен для проведения массовых мероприятий, организации выставок. Несколько лет здание пустовало. В рамках национального проекта «Культура» было принято решение реконструировать объект, разместив в нем театр.

Модернизация кинотеатра позволила создать новое многофункциональное театральное пространство. Двухэтажное здание площадью более 4 000 кв.м. оборудовано вестибюлем с обширным выставочным пространством, большим зрительным залом на 218 мест с поворотной сценой и малым залом на 85 мест и другими помещениями.