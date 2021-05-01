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В Самаре на Аллее Трудовой Славы установили памятный камень на месте будущей стелы «Город трудовой доблести»

1 мая 2021 14:06
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Жители областной столицы и всего региона проявили активность не только в борьбе за почетное звание, но и при выборе места установки стелы.

В День весны и труда на Аллее Трудовой Славы установили памятный камень на месте будущей стелы «Город трудовой доблести». В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатель Губдумы Геннадий Котельников, Герой России Игорь Станкевич, трудовые коллективы флагманских предприятий – «ОДК– Кузнецов», РКЦ «Прогресс», АО «Арконик СМЗ», «Авиакор».

Почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено Самаре 2 июля 2020 года Указом Президента страны Владимира Путина. Звание подчеркивает вклад Самары (Куйбышева) в Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Чтобы подтвердить право Самары носить столь высокий статус, по поручению губернатора был организован сбор подписей. В поддержку этой инициативы высказались более 714 тысяч человек. 

«Это был наш долг. Долг перед поколением победителей, великих тружеников. Мы с первого дня знали, что наш город достоин этого высокого звания, но чтобы это произошло, нам нужно было проявить решимость, настрой, объединиться и заявить о своей памяти, об уважении к подвигам наших отцов, дедов и прадедов», – отметил Дмитрий Азаров.

Жители областной столицы и всего региона проявили активность не только в борьбе за почетное звание, но и при выборе места установки стелы. По поручению Дмитрия Азарова проведено общественное голосование, по результатам которого выбрана Аллея Трудовой Славы.

«Более 36 тысяч боевых самолетов, до трети снарядов и пятой части авиабомб – все это достижения нашей самарской земли, великих самарских тружеников и тех людей, которые вслед за эвакуированными предприятиями приехали сюда с оккупированных территорий и внесли вклад в славу нашей самарской земли. Многие из них остались здесь  навсегда и по сей день чувствуют себя куйбышевцами, самарцами, – подчеркнул глава региона. – Давайте еще раз вспомним о тех великих годах, о тех страшных потерях, которые понесла наша страна и наша самарская земля. Давайте вспомним и о тех людях, которые отдали все силы, чтобы здесь, в тылу, ковать Победу. Еще раз скажем слова благодарности и признательности тем, кто сегодня с нами, тем, кто сегодня наставляет молодежь, тем, кто своим примером вдохновляет нас на новые трудовые достижения».

Заслуги Самарской области отметил Герой России Игорь Станкевич. Депутат Госдумы напомнил, что наш регион дал стране 297 героев Советского Союза, 41 полного кавалера Ордена Славы, 55 Героев РФ, 314 Героев Социалистического Труда и 21 полного кавалера Ордена Трудовой Славы.

«Сегодня мы присутствуем при закладке камня в основание стелы, которая символизирует трудовые заслуги целого поколения самарцев, промышленную мощь, честь, достоинство, героизм и любовь к своей Родине, –  сказала глава города. – Я горжусь, что моему любимому городу Президентом России присвоено такое высокое звание, и убеждена, что мои чувства разделяет абсолютно вся Самара».

По поручению главы региона уже ко Дню города на месте памятного камня будет установлена сама стела  Город трудовой доблести» высотой 26,5 метров.  Вокруг нее будут размещены пилоны, смысловое наполнение которых сейчас обсуждается с историками, ветеранами и городским сообществом.

Теги: Акценты Аллея Трудовой славы В центре внимания Самара стела

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