В Самаре мужчины на 23 февраля ждут заботы и денег

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На 23 февраля дарят носки и гель для бритья, а мужчинам хочется заботы и денег. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие мужчины из Самары.

Каждому пятому мужчине не нужны подарки на 23 февраля. Каждому десятому достаточно проявлений любви и внимания со стороны близких. Еще 10% предпочитают получить в подарок деньги. Одежде и аксессуарам рады 9% респондентов. Еще 9% хотят в подарок смартфоны и гаджеты. Об инструментах для строительства и ремонта мечтает каждый двадцатый.



Что обычно мужчины получают в подарок в День защитника Отечества? 26% опрошенных рассказали, что чаще всего им дарят предметы одежды и аксессуары. 19% получают в подарок парфюмерию и средства по уходу (шампуни, гели для душа и проч.). Каждый двадцатый охарактеризовал свои подарки на 23 февраля как «всякая ерунда». Без знаков внимания в этот день обычно остается почти каждый четвертый мужчина.



Время проведения: 2—12 февраля 2024 года