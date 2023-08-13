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В Самаре мужчины чаще рассчитывают в старости жить на пенсию, женщины — продолжать работать

13 августа 2023 10:12
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в Самаре мужчины чаще рассчитывают в старости жить на пенсию, женщины — продолжать работать

Государственная пенсия или зарплата — мнения самарцев об основном источнике дохода в зрелом возрасте разделились. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Средний размер пенсии по итогам 2022 года составил 17 824,70 руб., а достойной пенсией самарцы считают в 2,6 раза бо́льшую сумму — 46 400 руб. Неудивительно, что заработную плату горожане называли основным источником своего дохода по достижении пенсионного возраста чаще, чем государственные пенсионные выплаты.

Жить на личные сбережения рассчитывает почти каждый шестой (17%). На средства, вложенные в НПФ, надеются только 3%. Помощь детей в качестве главного источника дохода назвали 2% опрошенных.

Мужчины чаще называли своим основным источником дохода в зрелом возрасте государственную пенсию, женщины же чаще планируют продолжать трудиться.

Среди самарцев до 34 лет больше всего тех, кто по достижении пенсионного возрасте рассчитывает работать, и тех, кто хочет жить на сбережения. Чем старше респонденты, тем чаще они осознают, что не смогут накопить достаточную сумму денег и активно трудиться на пенсии вряд ли получится, и тем чаще они говорят, что будут жить на государственные выплаты.

Теги: Опрос

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