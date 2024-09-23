В Самаре каждый третий увольняющийся с работы участвует в поисках сотрудника себе на замену

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане, имеющие опыт увольнения с работы, и представители кадровых служб предприятий и организаций из Самары.

Каждый третий житель Самары в период последнего увольнения принимал участие в поисках работника себе на замену: 25% по собственной воле, а 8% — после просьбы работодателя. Чаще ищут себе замену те, кто моложе: 37% среди горожан до 34 лет и 30% среди опрошенных старше 45 лет.



6 из 10 не искали себе замену: «Это головная боль работодателя, а не работника».



Опросы представителей компаний показывают, что практика подбора увольняющимися замены действительно существует в российском бизнесе: за последний год подобные ситуации случались в 4 из 10 предприятий и организаций. 7% эйчаров рассказали, что в течение последнего года покидающие компанию участвовали в поиске замены по просьбе работодателя, 15% — что увольняющиеся предлагали кандидатов по собственной инициативе, и еще столько же, что позиции закрывались кандидатами, найденными увольняющимися сотрудниками, как по просьбе работодателя, так и по собственной инициативе.



Время проведения: 9—18 сентября 2024 года