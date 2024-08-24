В Самаре каждый четвертый работник уклоняется от участия в субботниках

203

Традиция проведения субботников существует в 1 из 4 компаний. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане и представители кадровых служб предприятий из Самары.

Только 34% работающих рассказали, что у них на работе субботники не проводятся. 6% не знают, есть ли в компании такая традиция (чаще всего это те, кто работает недавно). Остальные с субботниками сталкивались: 29% участвуют в них на безвозмездной основе, 4% — только за дополнительную оплату, 2% — за отгулы. Каждый четвертый игнорирует призывы участвовать в субботниках, и имеет на это полное право.



Мужчины уклоняются от участия в субботниках чаще женщин. Жители Самары до 34 лет — чаще тех, кто старше. Женщины и работники старше 45 лет — те, кто чаще готов наводить чистоту и порядок бесплатно.



Сколько компаний проводит субботники? 24% представителей кадровых служб ответили, что в компаниях есть такая традиция: в 16% субботники проходят в рабочее время, в 8% — в выходные. Планируя субботник, работодателю стоит помнить о нескольких важных моментах и не нарушать закон. В большинстве компаний субботники не проводятся — об этом заявили 73% их представителей.



Время проведения: 4—23 августа 2024 года.

Фото: freepik.com