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В Самаре измерили уровень счастья

17 апреля 2023 10:39
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В Самаре измерили уровень счастья

Каждый третий россиянин чувствует себя абсолютно счастливыми или «нормально» (6.6 баллов из 10). Уровень счастья в Самаре составил составил 6.8, что соответствует среднему показателю по Приволжскому округу.

На ощущение счастья в 2023 году влияют такие факторы, как качество товаров и цены на них, ассортимент услуг, реклама, обслуживание в магазинах и торговых центрах, услуги банков и финансовая грамотность, личная жизнь и любовь, здоровье, работа и зарплата, досуг и развлечения, спорт, самореализация, перспективы и возможности развития. Это и многое другое выяснил  Банк “Ренессанс” в  рамках ежеквартального исследования уровня счастья.

Кроме того, на ощущение счастья влияет и регион проживания.

"Счастье – это очень важно для каждого человека. Это – главная мотивирующая сила, – отметила вице-президент Банка "Ренессанс" Ольга Конюшкова. – Нам стало интересно, в чем его секрет для самых разных социальных, возрастных, гендерных групп? Надеемся, наше исследование поможет всем заинтересованным осознать "формулу счастья" и, возможно, сделать кого-то счастливее: близких, друзей, клиентов".

Самый высокий уровень счастья – 7,21 балл по десятибалльной шкале -  наблюдается у жителей Северо-Кавказского округа. На втором месте Южный округ, у них средний уровень счастья 7,1 балла. Немного отстают Приволжский (6,8) и Сибирский (6,69) округа. 

В Дальнем Востоке и Урале уровень счастья составил 6,52 балла. В Северо-Западном округе – 6,45.

В Центральном округе средний балл счастья – 6,41 и это самый низкий показатель по стране. Уровень счастья в двух столицах составил 6,6 в Санкт-Петербурге и 6,49 в Москве.

В чем счастье

В разных регионах счастье видят по-разному. 

Жилье, семья и дети, личная жизнь и секс делают счастливее жителей Кавказа. Наименьшее ощущение счастья приносят транспорт и качество и ассортимент товаров.

На Юге счастье – это отдых по выходным, туризм и еда –  ее качество и разнообразие. Похожая ситуация на Дальнем Востоке: в тройку лидеров факторов счастья кроме зарплаты вошел туризм и отдых по выходным.

В Приволжском округе – счастье в жилье, семье и детях, личной жизни и сексе.

В Сибирском – больше всего счастья жители чувствуют от перспектив и возможностей развития, друзей и семьи.

В Центральном регионе главные факторы счастья –  шоппинг, здоровье и медицина. 

В Северных регионах –  секс, зарплата, онлайн покупки и телевизор.

"Сильная сторона этого исследования  в том, что  в нем анализируются разные уровни восприятия одних и тех же событий,  и в разных регионах это  объяснимо отличием "ценностного ряда", – отметил Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института  региональных проблем. 

Исследование также показало:

Пары, живущие вместе, и супруги счастливее одиноких граждан: пары оценивают уровень счастья на 6,8-6,9 баллов. Величина семьи тоже имеет значение. Чем больше членов семьи – тем выше показатели ощущения счастья.

Наиболее счастливыми себя ощущают представители творческих профессий, топ-менеджеры, предприниматели и сотрудники, работающие в продажах, они оценивают свой уровень счастья в среднем на 7,3-7,5 баллов. 

Для участников исследования с наиболее высоким показателями ощущения счастья главными факторами являются: перспективы, самореализация и движение. Участникам с наименьшими показателями ощущения счастья важны стабильность, зарплата, качественные товары и телевидение.

Самыми популярными составляющими счастья респонденты назвали здоровье, отдых по выходным, перспективы и возможности развития. 

А вот от возраста ощущение счастья практически не зависит. Данные исследования показали, что только на одну десятую отличаются показатели возрастной группы 25-34 года – 6,7 баллов. У других групп – 6,5-6,6 баллов. 

Женщины чувствуют себя счастливее, чем мужчины. Средний уровень счастья у женщин составляет 6,7 баллов, у мужчин – 6,5.

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