Второй раз подряд в финале встречались сборные Самарской области и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команда Самарской области – победитель Лиги Героев
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.
Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.
В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем
Полтора века на страже здоровья. 
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
В дежурную часть от местной жительницы поступило сообщение о конфликте с супругом, в ходе которого он угрожал ей предметом, схожим с боеприпасом.
ГУ МВД СО: о семейном конфликте в Ставропольском районе
В спортивных состязаниях приняли участие три команды учащихся разных школ Ставропольского района.
В регионе прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.
МЧС СО: не пренебрегайте правилами безoпасности в период выходных и праздничных дней
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
В Самаре изменяется порядок прохода с пригородных и пассажирских платформ 

1 ноября 2025 14:46
173
На весь период проведения международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Со 2 ноября и на весь период проведения международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», в целях обеспечения транспортной безопасности, изменяется маршрут прохода с пассажирских платформ в здание железнодорожного вокзала Самара и на привокзальную площадь.

Так, со 2 до 9 ноября вход в здание железнодорожного вокзала Самара и выход в город с пассажирских платформ в помещения вокзального комплекса будет осуществляться только через тоннель №1 и №2. 

Вход в здание вокзала с пассажирских платформ  №2 – №6 предназначен только для маломобильных пассажиров.

Выход в город и в направление поселка имени Шмидта с пригородных пассажирских платформ №7, 8 будет осуществляться только через пешеходный тоннель №2.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам.

