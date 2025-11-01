В Самаре изменяется порядок прохода с пригородных и пассажирских платформ 

173

Со 2 ноября и на весь период проведения международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», в целях обеспечения транспортной безопасности, изменяется маршрут прохода с пассажирских платформ в здание железнодорожного вокзала Самара и на привокзальную площадь.

Так, со 2 до 9 ноября вход в здание железнодорожного вокзала Самара и выход в город с пассажирских платформ в помещения вокзального комплекса будет осуществляться только через тоннель №1 и №2.

Вход в здание вокзала с пассажирских платформ №2 – №6 предназначен только для маломобильных пассажиров.

Выход в город и в направление поселка имени Шмидта с пригородных пассажирских платформ №7, 8 будет осуществляться только через пешеходный тоннель №2.

Куйбышевская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам.