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В Самаре и Сакском районе Крыма параллельно пройдёт народная акция по плетению маскировочных сетей «#Своихнебросаем»

16 марта 2023 19:27
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Акция в областной столице стартует в 11 утра на площади Славы, принять участие может каждый.

Связаны на века: 18 марта параллельно в Самаре и Сакском районе Республики Крым пройдёт народная акция по плетению маскировочных сетей «#Своихнебросаем».

18 марта в рамках мероприятий, приуроченных к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, параллельно в Самаре и Сакском районе Республики Крым пройдет народная акция по плетению маскировочных сетей «#Своихнебросаем», как символ единства российского народа в борьбе за мир, свободу и справедливость.

Акция в областной столице стартует в 11 утра на площади Славы, принять участие может каждый. В дальнейшем изготовленные сети будут отправлены в зону проведения специальной военной операции.

Самарская область – один из ведущих в стране регионов по развитию добровольчества. По поручению губернатора Дмитрия Азарова создан и работает Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, и ни одна социально-значимая общественная инициатива не остается без внимания Главы региона. С начала проведения специальной военной операции поистине народного масштаба достигло изготовление маскировочных сетей: штабы и коворкинг-центры по их изготовлению есть практически в каждом муниципалитете области (в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Сергиевске, Кинеле, Царевщине, Богатовском, Большеглушицком районах и т.д). В рамках встречи с многодетными матерями региона, представителями волонтерского движения, в конце прошлого года Дмитрий Азаров отметил инициативу самарского отделения общественного фонда «Русский порядок» по изготовлению маскировочных сетей, которые вовлекли в производство не только взрослое население, – очень важно, когда молодёжь проявляет инициативу: «Это им дает и осознание, что такое свой вклад в защиту Отечества, что такое быть полезным обществу, и возможность себя проявить. Для этого все возможности мы стараемся создавать в Самарской области. Чувствовать себя востребованным – очень важно для человека любого возраста, в том числе, для самых юных граждан нашей страны».

По поручению главы региона в области создаются условия для вовлечения всё большего количества жителей в добровольческую деятельность.

Так, в рамках народной акции «#Своихнебросаем» на площади Славы 18 марта будут установлены специализированные станки для плетения маскировочных сетей, а волонтеры регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и участники сразу нескольких добровольческих движений проведут мастер-классы по их изготовлению. «Сначала я плела маскировочные сети одна, но совсем скоро инициативу проявили и другие неравнодушные жители. На сегодняшний день мы объединяем 280 человек: от самых маленьких дошколят до неравнодушных жителей «серебряного возраста». Важна помощь каждого», – говорит Любовь Бушило, лидер добровольческого движения «Покров_63».
Внести вклад в общее дело победы просто, важно не оставаться равнодушным.

«Добровольческое движение очень развито в Самарской области. Низкий поклон всем добровольцам, всем волонтерам, которые по зову сердец приходят на помощь людям, когда эта помощь нужна. У нас люди талантливые и неравнодушные, главное наше богатство», – отмечал глава региона.

Крым, Донбасс, Россия – навсегда! Победа будет за нами!

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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