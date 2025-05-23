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В Самаре хотят взять под защиту стадион "Буревестник"

23 мая 2025 13:51
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В Самаре хотят взять под защиту стадион "Буревестник"

Власти решили взять под защиту стадион "Буревестник". Его внесли в список объектов, обладающих признаками памятника архитектуры. Соответствующий приказ издала ГИООКН по Самарской области, пишет Волга-Ньюс.

"Включить объект "Стадион "Буревестник" в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия Самарской области. Отделу государственной охраны государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области в течение 90 рабочих дней организовать работу по установлению историко-культурной ценности объекта", — говорится в приказе.

Стадион "Буревестник" сейчас фактически не существует. Построен он был в 1930 г. в границах ул. Буянова, Маяковского и Коммунистической — напротив Губернского рынка. Участок выделили областному Совету физкультуры, который был создан при губернском исполнительном комитете и подчинялся исполкому и высшему совету физическом культуры при ВЦИК.

После перестройки, в 1992 году, "Буревсетник" получила Федерация профсоюзов Самарской области (ФПСО) — по договору "О разграничении прав владения, пользования и распоряжения собственностью профсоюзов на территории Самарской области". В 2003 г. арбитражный суд установил факт владения и пользования стадионом и гребным бассейном за ФПСО. На основании этого решения федерация зарегистрировала право собственности на объекты, а в 2007 г. продала его ОАО "Волга-Инвест" за 42 млн рублей. В качестве причины называлось отсутствие средств на содержание.

Через цепочку сделок аффилированных юрлиц конечным покупателем объектов стало ООО "Квартал" Алексея Шаповалова. Компания также завладела и участком под "Буревестником". Землю в 2010 г. оформили по договору купли-продажи с министерством имущественных отношений Самарской области.

Передача стадиона в частные руки обернулась его фактическим уничтожением. Были снесены все спортивные объекты — осталось лишь здание гребного бассейна. Землю раздробили на семь участков, где сейчас работают торговые точки и СТО. Таким образом территория, изначально выделенная под стадион, получила вид разрешенного использования "под коммунальное обслуживание". При этом часть этой земли "заходит" за границы красных линий и охранной зоны коммуникаций, а также является территорией общего пользования.

Также Алексей Шаповалов планировал жилую застройку. Однако власти отказали в поддержке проекта. Более того, велись переговоры о продаже площадки в собственность области. В обмен на территорию бывшего стадиона бизнесмен запросил несколько земельных участков, а затем и вовсе 1,2 млрд рублей. Эти запросы чиновники сочли завышенными, и переговоры приостановились.

Летом 2024 г. прокуратура Самарской области инициировала судебный процесс для аннулирования сделок по продаже объекта. Он длится уже почти год. Ответчиками выступают компании бизнесмена Алексея Шаповалова, областная федерация профсоюзов и минимущества.

Прокуратура требует изъять в собственность города территорию стадиона и здание гребного бассейна, а также обязать "Квартал" снести торговые павильоны, расположенные на площадке. Участвующие в деле представители надзорного ведомства Николай Маврин и Анна Кислицына настаивают, что стадион "Буревестник" никогда не являлся собственностью ФПСО: документы, подтверждающие право собственности, а также акты о передачи стадиона из госсобственности профсоюзной организации отсутствуют, поэтому все сделки купли-продажи нужно признать недействительными.

Сейчас судебный процесс продолжается. Кроме того, известно, что история продажи стадиона "Буревестник" стала поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Сейчас сам объект находится под арестом.

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