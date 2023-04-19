В Самаре хотят установить первый в мире памятник газовой плите

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В областной столице планируют установить памятник газовой плите. Как уточняет пресс-служба СВГК, он может появиться в парке Гагарина уже в этом году.

Как сообщили в ресурсной компании, с инициативой создания скульптуры выступили представители газовой отрасли. В открытом конкурсе идей победила газовая плита, как образ современного семейного очага нескольких поколений.



Установку памятника приурочат к 75-летию начала массовой газификации Самары. Автором композиции станет скульптор Карэн Саркисов (автор памятника князю Григорию Засекину).



Горадминистрация уже выпустила постановление, разрешающее установку памятника, пишет Сова.