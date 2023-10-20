В Самаре готовятся к Параду Памяти на площади Куйбышева

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В Самаре состоялось совещание, посвященное проведению в столице региона самого масштабного всероссийского патриотического проекта - Парада Памяти, который традиционно пройдет на площади Куйбышева 7 ноября. Совещание провел врио заместителя председателя Правительства Самарской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Фетисов. Также в нем приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, представители профильных ведомств, силовых структур.

Крупнейшее молодежное военно-патриотическое событие посвящено военному параду 7 ноября 1941 года в городе Куйбышев – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Парад Памяти впервые был проведён в Самаре в 2011 году по инициативе Дмитрия Азарова, который в те годы работал в должности Главы областной столицы, а также ветеранских, общественных и молодежных объединений. За эти годы в нем приняли участие более 1,5 млн человек из 27 регионов России, 25 стран мира, свыше 10 млн зрителей.

В этом году накануне Парада, 6 ноября, на 4-й очереди набережной, у монумента Ладья состоится военно-историческая реконструкция битвы за Киев. Она будет посвящена 80-летию освобождения города советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков.

7 ноября по главной площади областной столицы, как и 82 года назад. вновь пройдут парадные расчеты и проедет историческая техника времен Великой Отечественной войны.

«Основной темой Парада Памяти 2023 года стала тема «Герои и подвиги». Причем, герои не только Великой Отечественной войны, но и специальной военной операции. Мы постараемся, чтобы в Параде Памяти смогли принять участие и наши казаки, которые вернулись с СВО. Сегодня они наряду с поколением победителей – настоящий пример мужества, героизма для поколения подрастающего. Когда проходят такие масштабные патриотические молодежные мероприятия, это, конечно, показывает наивысшую степень сплоченности, стойкости, мощи российского народа. В этом году ожидается приезд и международных делегаций – в частности из Бреста. И наше мероприятие приобретает важное международное звучание», - отметил Александр Фетисов.

Всего в парадном прохождении будет задействовано более 6000 человек.

Участие примут парадные расчеты силовых структур, ветеранских и патриотических общественных организаций, военных учебных центров, промышленных и оборонных предприятий, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских классов из всех регионов Приволжского федерального округа, г. Снежное Донецкой Народной Республики, впервые будет участвовать парадный расчет из г. Брест Республики Беларусь.

Также планируют пригласить военнослужащих, которые уже принимали участие в Параде Памяти в прошлом году и буквально оттуда уходили на боевое слаживание, а затем на специальную военную операцию. Многие из них вернулись с СВО с наградами.

«В масштабном патриотическом проекте примут участие свыше 50 парадных расчетов из Самарской области. Будут задействованы 41 военно-исторический клуб, 300 реконструкторов, 38 единиц исторической техники», - рассказала исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества Инна Жичкина.

В качестве почетных гостей традиционно приглашены ветераны Великой Отечественной войны.

«Обязательно нужно внимательно, бережно отнестись и к участникам самого Парада, и к нашим пожилым героям, с учетом достаточно прохладной погоды», - подчеркнул Александр Фетисов.

«Парад на площади изъявили желание посмотреть 130 наших ветеранов. Мы для каждого закупили пледы, которые раздадим им на трибунах, чтобы наши дорогие ветераны не замерзли», - рассказала руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары Ольга Слесарева.

Также Александр Фетисов предложил провести мини-парады во дворах для тех ветеранов и участников Великой отечественной войны, которые останутся в этот день дома.

Кроме того, на площади будет работать военно-полевая кухня, где все желающие смогут отведать каши и согреться горячим чаем. Продажа спиртных напитков на улицах, прилегающих к площади Куйбышева, 7 ноября будет ограничена.

Также уже сейчас в честь памятной даты во всех образовательных организациях, учреждениях культуры и промышленных предприятиях региона проходят специальные военно-патриотические мероприятия. 5 ноября в Сызрани, 6 ноября в Тольятти пройдут патриотические концерты Центрального оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Кульминацией станет выступление главного военного оркестра страны вечером 7 ноября на сцене Самарского академического театра оперы и балета.

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Администрации Губернатора Самарской области